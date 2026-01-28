Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'enfonsa la part superior d'una xemeneia industrial protegida al barri del Rec d'Igualada

Una part de la runa ha caigut a la via, sense deixar ferits, i s'ha acordonat l'accés a la zona

Un camió grua dels Bombers treballant en l'esfondrament a la xemeneia de la fàbrica de Cal Sistaré

Un camió grua dels Bombers treballant en l'esfondrament a la xemeneia de la fàbrica de Cal Sistaré / POLICIA LOCAL D'IGUALADA

Eduard Font Badia

Laura Serrat

Igualada

La part superior de la xemeneia de la fàbrica de Cal Sistaré s'ha esfondrat aquest dimecres a la tarda al carrer del Rec d'Igualada. Una part de la runa ha caigut a la via pública, sense deixar ferits, i s'ha acordonat l'accés a la zona per avaluar els danys estructurals.

L'esfondrament ha produït un gran terrabastall que ha alarmat tota la zona i ha mobilitzat els serveis d'emergències fins al lloc. La Policia Local ha informat a través de la xarxa X (abans Twitter) que la via s'ha tallat mentre els Bombers avaluaven el risc estructural amb un vehicle autoescala. La xemeneia es troba en un estat precari, segons han informat els Bombers, i els serveis tècnics municipals s'han desplaçat fins al lloc per avaluar possibles actuacions.

Notícies relacionades

Un element protegit

Es tracta de la xemeneia de la fàbrica de Cal Sistaré, que data de la segona meitat del segle XIX. Aquesta xemeneia constitueix l'element més destacat de l'antiga fàbrica i està protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

