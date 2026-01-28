S'enfonsa la part superior d'una xemeneia industrial protegida al barri del Rec d'Igualada
Una part de la runa ha caigut a la via, sense deixar ferits, i s'ha acordonat l'accés a la zona
La part superior de la xemeneia de la fàbrica de Cal Sistaré s'ha esfondrat aquest dimecres a la tarda al carrer del Rec d'Igualada. Una part de la runa ha caigut a la via pública, sense deixar ferits, i s'ha acordonat l'accés a la zona per avaluar els danys estructurals.
L'esfondrament ha produït un gran terrabastall que ha alarmat tota la zona i ha mobilitzat els serveis d'emergències fins al lloc. La Policia Local ha informat a través de la xarxa X (abans Twitter) que la via s'ha tallat mentre els Bombers avaluaven el risc estructural amb un vehicle autoescala. La xemeneia es troba en un estat precari, segons han informat els Bombers, i els serveis tècnics municipals s'han desplaçat fins al lloc per avaluar possibles actuacions.
Un element protegit
Es tracta de la xemeneia de la fàbrica de Cal Sistaré, que data de la segona meitat del segle XIX. Aquesta xemeneia constitueix l'element més destacat de l'antiga fàbrica i està protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa