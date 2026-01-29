Calaf reprén el procés per constituir la comarca de l'Alta Segarra
Cadascún dels set muncipis de la mancomunitat ha de ratificar l'acord del 2023 per presentar la petició formal al Parlament
El ple municipal de Calaf ha fet l'aprovació inicial de l'expedient per sol·licitar la creació de la comarca de l'Alta Segarra. La nova comarca integraria els mateixos municipis que la Mancomunitat de l'Alta Segarra: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera. Es tracta d'una reivindicació històrica del territori perquè, tal com van detallar els alcaldes en una reunió amb el director general de l'Administració Local, Francesc Belver, la mancomunitat ja treballa de facto com una comarca, però li manquen serveis per no gaudir de la condició de comarca.
Es tracta d'un procés que ve de lluny, i mentre no avançava hi ha hagut canvis de govern i d'administració. Per desencallar-ho tot plegat, els municipis que formen l'Alta Segarra ratificaran l'acord que van aprovar el 2023 per poder fer la sol·licitud formal al Parlament amb garanties que es manté la voluntat compartida de dotar l’Alta Segarra d’un marc administratiu propi que respongui millor a les seves característiques i necessitats específiques.
En el ple municipal, l'alcaldessa de Calaf, Montse Mases, va destacar que, tot i els canvis de govern i la necessitat de reiniciar tràmits, el procés actualment compta amb la predisposició del Parlament i del Departament de Govern Local i que per això, ara tornaven a fer les passes necessàries per fer-ho realitat. Calaf serà la capital d'aquesta nova comarca i també ha estat el primer municipi de la Mancomunitat de l'Alta Segarra que ha fet un ple després de la reunió. Està previst que els sis municipis restants vagin aprovant l'expedient a mesura que es vagin celebrant els seus plens. A partir d'aquí, sembla que la petició podria tenir més recorregut del que ha tingut fins ara.
L’oposició va reiterar el suport unànime a la creació de la comarca de l’Alta Segarra, considerant-la una "reivindicació històrica i necessària pel territori", que milloraria serveis, finançament i representació institucional. Els grups van coincidir a exigir agilitat i continuïtat administrativa per garantir que la iniciativa arribi a bon port, i van comprometre’s a col·laborar amb els ajuntaments i institucions implicades.
Pla local de joventut
A banda de l'aprovació d'aquest expedient, el ple ordinari de Calaf va donar llum verda al Pla Local de Joventut 2026–2029, el document que marcarà les polítiques municipals adreçades als joves durant els quatre anys que venen. El govern va defensar l’actualització del document per adaptar-lo a les necessitats actuals, mentre que Junts , tot i valorar-ne els objectius i la participació juvenil, es va abstenir en criticar la manca de concreció d’algunes mesures. El pla es va aprovar amb set vots a favor i dues abstencions.
Modificació de crèdit per a la residència de gent gran
Un altre dels punts destacats va ser l’aprovació inicial per unanimitat de la modificació de crèdit 2/2026, que permet incorporar una subvenció de 724.884,10 € del Departament de Drets Socials i Inclusió destinada al projecte de la residència de gent gran de Calaf. L’alcaldessa va subratllar que la subvenció "ens permet reduir el cost que ha d’assumir l’Ajuntament i continuar adaptant un projecte que s’ha anat actualitzant amb els nous requisits i necessitats".
