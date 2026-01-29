Com trobar la felicitat, fotografia que empodera i recuperació del postpart: així són les noves propostes dels centres cívics d'Igualada
Els tallers s’incorporen a la programació del primer semestre i les inscripcions s’obren avui, dijous, amb prioritat per a les persones empadronades a Igualada
Els centres cívics d’Igualada amplien la seva oferta aquest primer semestre amb noves propostes que posen el focus en el benestar emocional, el cos i l’empoderament personal. La programació, presentada aquest dimecres per l’Ajuntament d’Igualada, incorpora tallers que aborden àmbits com la felicitat, la fotografia com a eina d’autoestima i la recuperació física després del postpart, pensats per a perfils i edats diverses.
La regidora de Barris i Civisme, Patrícia Illa, ha posat en valor el paper social dels centres cívics, que van més enllà de l’oferta d’activitats: “Són espais de trobada, de formació i de lleure, però sobretot espais construïts amb i per les persones”, ha remarcat, destacant que permeten “compartir coneixements, generar vincles i fer comunitat des de la diversitat i la participació”.
En aquest sentit, Illa ha subratllat l’aposta pel Centre Cívic Nord, situat en un dels barris amb més naixements i amb més població de la ciutat. “Hem guanyat espais nous en una zona on viu molta gent, i hem pensat la programació per a diferents perfils i edats, com fem sempre”, ha explicat, posant en valor també la tasca dels equips que gestionen aquests equipaments. “Quan hi vas, t’hi sents com a casa, perquè de fet és casa teva”, ha afegit.
Felicitat, mirada i cura del cos
Entre les novetats de la programació hi ha el taller “La felicitat, un estat natural”, conduït per Llorenç Tussal, economista i veí d’Igualada. La proposta neix, segons ha explicat ell mateix, després de viure durant vint anys a la muntanya i de preguntar-se quin tipus de curs podria interessar a tothom. “Tothom vol ser feliç”, ha resumit. El taller, estructurat en sis sessions, s’adreça a un públic heterogeni i parteix de treballs previs sobre la felicitat en l’àmbit laboral. L’objectiu és que els participants “puguin sortir una mica més animats del que han entrat”, combinant reflexió, experiències compartides i fins i tot música.
Una altra de les propostes destacades són les píndoles fotogràfiques a càrrec de Cintia Ranzone, fotògrafa especialitzada en processos d’autoestima i empoderament de les dones. El taller ofereix una introducció a la fotografia com a llenguatge visual a través del cos i vol desmitificar una pràctica que, segons ha explicat, “ha estat molt mal vista socialment”. Ranzone proposa “una mirada més íntima”, centrada en el procés i en el retrobament personal, perquè les participants puguin reconnectar amb elles mateixes a través de la imatge.
En l’àmbit del benestar físic, la programació incorpora "Mamagym" i hipopressius, una activitat impulsada per Marta Queralt, pensada especialment per a mares en etapa de postpart. El taller permet fer exercici amb o sense el nadó i respon a una realitat habitual. “No sempre una mare pot deixar el seu nadó”, ha explicat. La proposta ofereix una activitat física adaptada que respecta el sòl pelvià i ajuda a recuperar la postura, la força i el to muscular després de l’embaràs, donant resposta a una necessitat sovint difícil de cobrir.
Inscripcions obertes amb prioritat per a Igualada
Les inscripcions a les activitats s’obren avui dijous, 29 de gener. El primer dia està reservat a les persones empadronades a Igualada, mentre que a partir de demà s’obrirà la inscripció a la resta de la comarca i de Catalunya, en funció de les places disponibles.
El procés es pot fer presencialment, per telèfon o en línia, i la informació detallada sobre horaris, preus i continguts ja s’ha fet arribar als domicilis. També s’ha habilitat un sistema de torns per evitar les cues que es produïen anys enrere.
Amb aquesta nova programació, els centres cívics consoliden el seu paper com a espais comunitaris de referència, pensats no només per oferir activitats, sinó per reforçar els vincles socials, el benestar i la vida als barris.
