Empresaris de l’Anoia reclamen infraestructures, indústria i formació per garantir el futur econòmic de la comarca
La reunió entre la Cambra de Comerç i els empresaris de la comarca ha posat de manifest la preocupació per la lentitud en l'execució del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica
Regió7
Empresaris de l’Anoia han posat sobre la taula els principals reptes que condicionen el desenvolupament econòmic de la comarca en una trobada amb el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de la Cambra a l’Anoia, Xavier Badia. La reunió ha servit per analitzar les necessitats del territori i definir accions que permetin reforçar la competitivitat i el creixement empresarial de l’Anoia.
A la trobada, celebrada a la Casa Llotja de Mar, hi han participat membres del Consell territorial de la Cambra a l’Anoia —Xavier Bustos, Esperança Grado, Bernat Vilarrubias, Bàrbara Pons i Meritxell Botet— així com empresaris i empresàries referents de la comarca com Jordi Mercader, Jordi Bernadet, Joan Mateu i Miriam Pujol.
L’Anoia, una comarca amb potencial industrial que necessita inversions clau
Un dels principals eixos del debat ha estat la necessitat de reforçar l’Anoia com a comarca industrial de referència. L’empresariat ha expressat la seva preocupació pel lent avanç d’algunes actuacions estratègiques, que limiten el desenvolupament dels polígons industrials, dificulten l’atracció de nova activitat econòmica i frenen l’expansió de les empreses ja implantades.
En aquest context, s’ha lamentat que el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica (PDUAE) de la Conca d’Òdena, tot i comptar amb l’aprovació definitiva de la Comissió de Territori de Catalunya, encara no s’hagi començat a executar, una situació que resta oportunitats a la comarca.
Mobilitat i Rodalies: un fre per a la competitivitat de l’Anoia
La crisi recent de la xarxa de Rodalies ha estat un altre dels temes centrals de la reunió. Les empreses de l’Anoia han coincidit a assenyalar que la manca d’inversió i la baixa resiliència de la infraestructura ferroviària catalana penalitzen greument la mobilitat de treballadors i mercaderies, i resten competitivitat al territori.
En clau comarcal, s’ha reivindicat l’eix transversal ferroviari com una infraestructura estratègica imprescindible per connectar l’Anoia amb les comarques de Lleida i amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i per garantir un desenvolupament econòmic equilibrat.
Formació i aigua, reptes estructurals per al futur de la comarca
L’adequació de la formació a les necessitats del teixit productiu ha estat una altra de les prioritats destacades. L’empresariat de l’Anoia ha reclamat l’ampliació i millora de les instal·lacions de l’Institut Milà i Fontanals per incrementar l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior i donar resposta a la manca de professionals qualificats que pateixen moltes empreses del territori.
La trobada també ha abordat el repte de la gestió hídrica, especialment rellevant per a la indústria de la comarca. En aquest sentit, s’ha exposat un projecte per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua mitjançant la regeneració de l’aigua de la depuradora per destinar-la a processos industrials, una iniciativa clau per garantir la sostenibilitat i la continuïtat de l’activitat econòmica a l’Anoia.
