La Policia Local d'Igualada deté un conductor per un delicte contra la salut pública
Quan el van escorcollar, duia al damunt 36 gr de cocaïna i 6 gr d'haixix
Igualada
La Policia Local d'Igualada va detenir dijous de la setmana passada un conductor per un delicte contra la salut pública. Els agents feien patrullatge per la ciutat i van veure un conductor consumint cànnabis a l'interior del seu vehicle. Quan s'hi van apropar i el van escorcollar, van trobar aproximadament 36 gr. de cocaïna i 6 gr. d'haixix.
El conductor té 46 anys i va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.
