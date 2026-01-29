Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local d'Igualada deté un conductor per un delicte contra la salut pública

Quan el van escorcollar, duia al damunt 36 gr de cocaïna i 6 gr d'haixix

Les substàncies estupefaents que duia l'individu que va detenir la Policia Local d'Igualada / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Igualada

La Policia Local d'Igualada va detenir dijous de la setmana passada un conductor per un delicte contra la salut pública. Els agents feien patrullatge per la ciutat i van veure un conductor consumint cànnabis a l'interior del seu vehicle. Quan s'hi van apropar i el van escorcollar, van trobar aproximadament 36 gr. de cocaïna i 6 gr. d'haixix.

El conductor té 46 anys i va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.

La Policia Local d'Igualada deté un conductor per un delicte contra la salut pública.

