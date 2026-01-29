Història
“Terra de Castells”, el nou joc per entendre l’Anoia medieval
Un nou joc de taula ambientat a l’any 1000 transforma la història i el patrimoni medieval de l’Anoia en una experiència lúdica que convida a descobrir la comarca tot jugant
Descobrir l’Anoia medieval a través del joc. Aquesta és la proposta de Terra de Castells, el nou joc de taula impulsat per Anoia Turisme, a través del Consell Comarcal de l’Anoia, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Un projecte que converteix patrimoni medieval, territori i joc en una experiència immersiva, pensada tant per a famílies com per a amants de la cultura.
El joc neix de la iniciativa del professor d’història i filosofia anoienc Bernat Roca i s’ha desenvolupat conjuntament amb l’estudi Cubus Games, amb la distribució de l’editorial EnPeudeJoc Edicions. El resultat és un producte singular que connecta història, oci i identitat territorial, i que reforça l’Anoia com a destinació turística.
Any 1000: castells, fronteres i poder
Ambientat a l’any 1000, Terra de Castells situa els jugadors en un moment clau de la història, marcat per fronteres canviants, tensions feudals i castells estratègics, en ple context de la Marca Hispànica. “És un escenari especialment potent en l'àmbit narratiu, ideal per a un joc basat en el control del territori, les aliances i les traïcions”, expliquen Quim Garreta i Jordi Solà, cofundadors de Cubus Games.
Els participants assumeixen el paper de nobles feudals que han de gestionar recursos, influències i estratègies per fer prosperar els seus dominis. El joc no va només de conquerir, sinó de decidir quan expandir-se i quan defensar-se, equilibrant els diferents estaments del feudalisme: la Corona, l’Església, l’Exèrcit i el Poble. “Cada peça és clau, i descuidar-ne una fa trontollar tot el sistema”, remarquen. Les partides, d’entre 30 i 60 minuts, estan pensades per a 2 a 5 jugadors i recomanades a partir de 12 anys.
Un dels elements més destacats del joc és el mapa il·lustrat, que recrea el territori anoienc en època medieval. L’objectiu era clar: aconseguir que, només desplegant el taulell, el jugador descobrís la riquesa patrimonial de la comarca. El treball visual busca l’equilibri entre rigor històric, jugabilitat i estètica, amb la voluntat que els castells i espais reals siguin reconeixibles.
Del taulell al territori
Aquesta connexió amb el territori és clau en la filosofia del projecte. Terra de Castells no només vol explicar la història, sinó despertar les ganes de visitar-la. “Un cop has jugat i has viscut batalles representant els llinatges d’aquests castells, els veus amb uns altres ulls”. El joc esdevé així una eina de divulgació cultural i una porta d’entrada a futures visites a l’Anoia.
La tria de l’any 1000 no és casual. Coincideix amb el naixement d’Igualada, aleshores Aqualata, i permet explicar l’evolució de la vila i del conjunt de la comarca al llarg de cinc segles, del segle XI al XV. Un període marcat per castells, llinatges feudals i fronteres inestables amb Al-Andalus, que ajuda a entendre millor el paisatge i el patrimoni que encara avui defineixen l’Anoia.
Amb aquest projecte, Anoia Turisme reforça la seva aposta per noves maneres d’explicar el territori. Terra de Castells és molt més que un joc: una invitació a redescobrir l’Anoia medieval tot jugant.
