Igualada
La xemeneia que ahir va patir un despreniment a Igualada va perdre part del coronament
Ara caldrà sotmetre la infraestructura a una anàlisi per veure'n l'afectació
Els Bombers de la Generalitat van donar per estabilitzat aquest dimecres al vespre l'incident de la xemeneia del Tint del Pallerols, que va patir un despreniment minuts abans de les 7 de la tarda.
Quan van arribar al lloc, els Bombers van enfilar-se amb l'escala i van acabar de desmuntar les parts que no havien caigut del coronament (la part de dalt) de la xemeneia. Es tracta d’una xemeneia troncocònica d'uns 12 metres d'alçada col·locada sobre una base quadrada construïda amb maó i coronada amb un anell motllurat, que és el que va patir el despreniment. Uns maons havien caigut sobre el sostre de l'antiga fàbrica i altres a la via pública. Afortunadament sense causar danys personals. Els Bombers també van comprovar la seguretat del sostre de la nau, que havia patit un forat per la caiguda d'una de les peces de la xemeneia, que es troba a la cruïlla del camí del Rec i el carrer de la Creueta, a la part meridional de la séquia.
La Policia Local d'Igualada va deixar la zona abalisada i tancada al pas, a l'espera de la valoració que en puguin fer els serveis tècnics i l'arquitecte municipals, que han d'analitzar l'estructura per a decidir si suposa un risc.
La Xemeneia de l’antiga fàbrica de Tint del Pallerols està protegida com a Bé Cultural d’Interès Local, i data de 1882. Segons les dades històriques, la fàbrica, destinada al procés de tenyir el fil de cotó, va ser pensada per Antoni de Barnola i es feu construir a un paleta d'Artés anomenat Miquel. Actualment, roman aturada des de fa anys, però la xemeneia és una de les icones de la silueta barri, i és de propietat privada.
