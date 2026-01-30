125 anys fent de La Lliga el gran espai de trobada de la Vila de Capellades
De societat nascuda el 1901 a equipament cultural de referència, La Lliga s’ha consolidat com un motor social i cultural del municipi
Miti Vendrell
Hi ha equipaments que formen part del paisatge urbà, i n’hi ha d’altres que formen part de la vida. A Capellades, La Lliga pertany clarament a aquest segon grup. Des de fa 125 anys, aquest espai sociocultural ha estat escenari de trobades, converses, celebracions, debats i activitats que han anat teixint la memòria col·lectiva del municipi. Un lloc que ha sabut adaptar-se als temps sense perdre mai la seva vocació fundacional: ser punt de trobada i motor de vida social.
La Societat La Lliga va néixer el 12 d’octubre de 1901 sota el nom de La Lliga Comercial, Industrial i Agrícola, en un moment en què els ateneus i les societats culturals eren gairebé l’única oferta d’oci compartit. Ja des dels primers estatuts, l’entitat mostrava una ambició clara: fomentar la instrucció, la cultura, la fraternitat i la mútua confiança entre els socis, alhora que oferia espais de lleure, formació i relació. Biblioteca, classes gratuïtes, vetllades literàries i musicals, teatre o conferències formaven part d’un projecte pensat per convertir-se en el nucli social de la vila.
Moments crítics
La trajectòria de La Lliga no ha estat exempta de dificultats. Al llarg del segle XX, l’entitat va haver de fer front a canvis socials, polítics i econòmics, així com a etapes de menor activitat i moments en què la seva continuïtat va quedar compromesa. En més d’una ocasió, la supervivència de l’entitat va dependre de la perseverança del teixit associatiu i del paper constant de la cafeteria com a espai sempre obert. Aquesta capacitat de resistència explica per què, més d’un segle després, La Lliga continua integrada en la vida quotidiana del poble.
El gran punt d’inflexió arriba fa aproximadament una dotzena d’anys. Amb una nova junta al capdavant, l’entitat afronta una etapa de renovació després d’haver quedat reduïda a uns 200 associats i arrossegar una situació econòmica delicada. La resposta passa per recuperar els valors fundacionals, actualitzar-los als nous temps i apostar per una programació de qualitat oberta a tots els públics. El resultat és una transformació que situa La Lliga en una nova etapa de creixement.
La gran recuperació
Avui, l’entitat compta amb 1.650 associats, prop de 950 famílies, procedents de 33 municipis, i ha passat d’un endeutament de 90.000 euros a un pressupost previst de 150.000 euros per al 2025. Però més enllà de les xifres, aquesta recuperació es fa visible en una activitat constant i diversa: teatre, concerts, cinema, xerrades, cursos, sortides culturals i iniciatives formatives que conviuen amb projectes consolidats com La Trama o les sessions de cinema adherides al Cicle Gaudí.
En paral·lel, La Lliga ha reforçat una vocació social i comunitària, amb activitats de sensibilització en àmbits com la salut i la salut mental, així com la participació en iniciatives solidàries. A través de beques i mesures d’accessibilitat, l’entitat treballa perquè ningú quedi exclòs de la vida cultural.
Un altre dels eixos de treball ha estat l’obertura al públic jove. Els menors de 18 anys tenen accés lliure a la programació, mentre que els joves fins als 20 anys poden associar-s’hi amb una quota simbòlica. La creació recent de la comissió Lliga Jove ha permès impulsar activitats pensades específicament per a aquest col·lectiu, amb la voluntat que les noves generacions també sentin l’entitat com un espai propi.
La recuperació i ampliació d’espais com el Teatre, el Saló Rosa, el Celler o el Pati de La Lliga, així com la millora de l’accessibilitat i la creació de nous espais de benestar, han reforçat el paper de l’entitat com a equipament de referència. En els darrers anys també s’ha ampliat la terrassa i s’ha adquirit un nou local de magatzem i un espai de jardí, amb criteris de funcionalitat i benestar. Iniciatives com la recuperació dels Pastorets de l’Estel de Natzaret, amb 175 participants, o la creació del grup de teatre Lligats a l’escena exemplifiquen un projecte que combina tradició i innovació.
La commemoració del 125è aniversari, que s’estendrà al llarg del 2026, no es planteja com un exercici de nostàlgia, sinó com una reafirmació de valors. Cada mes es posarà el focus en un principi que defineix la identitat de La Lliga, amb la voluntat de continuar sent un espai obert, viu i compartit. Un projecte col·lectiu que ha perdurat perquè, generació rere generació, ha estat sentit com a propi.
