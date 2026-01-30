Detinguts dos homes per cultivar marihuana en una casa de La Torre de Claramunt
Els agents van localitzar 1.342 plantes de marihuana en una casa on ja havien trobat droga altres dues vegades
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir dimecres, 28 de gener, dos homes de 22 i 31 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
A mitjans de desembre, els mossos van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una casa de La Torre de Claramunt. Després de diverses setmanes d’investigació, els mossos van detectar indicis compatibles amb l’existència d’un cultiu interior intensiu de marihuana i, el passat 28 de gener al matí, es va fer una entrada i perquisició judicial a la casa.
A l’interior s’hi van localitzar tres estances dedicades al cultiu, amb un total de 1.342 plantes de marihuana i una bossa amb uns 50 grams de cabdells. També hi havia una complexa instal·lació amb pantalles de llum, ventiladors, filtres d’olor, aire condicionat i extractors d’aire. El subministrament elèctric estava manipulat, amb un consum equivalent al d’un bloc de pisos sencer, fet que comportava un greu risc d’incendi per al veïnat.
Durant l’operatiu es van localitzar dos homes a l’interior del domicili, que van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
En aquesta mateixa casa els mossos ja van desmantellar dues plantacions de marihuana, els anys 2025 i 2020. Cal destacar que les organitzacions criminals utilitzen habitualment cases aïllades o naus industrials per aquest tipus d’activitat delictiva, oferint preus molt competitius als propietaris. Durant el dia d’avui, els detinguts passaran a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»