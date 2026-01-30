L'igualadí que va inspirar generacions de periodistes
Joan Armengol va morir als 91 anys després d'una vida dedicada a perfeccionar les seves entrevistes
El tercer dia de l'any 2026 va morir Joan Armengol i Costa, igualadí que es va convertir en un dels periodistes més destacats de l'escena de tot l'Estat durant el segle XX. Com ell mateix confessava en una de les últimes entrevistes que va concedir a Capçalera, el periodisme es va convertir en la seva addicció. L'excel·lència professional i el compromís ferm amb la feina eren dos dels seus principals trets característics, a més de la seva facilitat per establir relacions socials valuoses.
Armengol va ser una figura cabdal en la comunicació en el context nacional i internacional durant tota la seva trajectòria professional. Va començar com a locutor als 15 anys al diari d'Igualada i d'allà va passar a Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional d'Espanya i Televisió Espanyola, on va participar en tota mena de programes. També va treballar al Correo Catalán, la SER i a Ràdio Estel, on va tancar la seva etapa professional amb el programa 'Amb Llum Pròpia', que va durar des del 1996 fins al 2011.
En la seva etapa a Ràdio Estel, mitjà de l'arquebisbat de Barcelona, va coincidir amb Ignasi Miranda, periodista de l'emissora. Miranda recorda Armengol com algú amb "una personalitat generosa, elegant i amb molt bon humor". Per a ell, treballar plegats era "una delícia" perquè "era molt disciplinat amb la feina i tenia un tracte correctíssim amb tothom". Quan pensa en la seva forma de treballar recorda que en les entrevistes pel seu programa "tenia una gran capacitat per mostrar la persona darrere el personatge".
La seva facilitat per a les relacions socials i connectar amb les persones era una altra de les característiques més determinants de Joan Armengol. El seu renebot i rector de les parròquies de Santa Maria i de la Sagrada Família d'Igualada, Francesc Xavier Bisbal destaca la rellevància que va tenir la feina d'Armengol. Va ser ell l'encarregat d'oficiar la cerimònia de comiat i va dir que "la història de tot el segle XX ha passat pel seu micròfon" i no era una ironia en cap cas.
Entrevistes mítiques
Amb la seva famosa frase "¿Motivo y alcance de su visita?" va entrevistar entre d'altres a Fidel Castro, Richard Nixon, Mijail Gorbachov, Aldo Moro; Coretta King, Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo o Dalí entre molts altres personatges destacats. També va acompanyar el president Tarradellas a l'avió que el va fer tornar de l'exili francès i va pronunciar el famós "ja soc aquí". A més, va ser el primer periodista que va parlar amb els Beatles en la seva visita a Barcelona perquè els va esperar amb un magnetòfon portàtil a l'escala de l'avió i va parlar amb George Harrison.
El 2020 Armengol va rebre el premi d'Honor d'Igualada i per motius evidents no va poder acudir a la cerimònia d'entrega de guardons. Però sí que va enregistrar un vídeo agraïnt la ciutat pel reconeixement i assegurant que aquell premi suposava més que qualsevol altre perquè venia "de casa". Al llarg de la seva trajectòria va estar distingit amb el Premi Ondas, el Premi Nacional de Ràdio, el Premi Ciutat de Barcelona o l'Antena d'Or, entre d'altres.
