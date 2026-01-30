Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rafel Jaume i Venys porta la tecnoètica de la música i la IA a les TardesxPensar d’Igualada

La conferència "Tecnoètica de la música? IA i el govern de les emocions" analitzarà la responsabilitat de creadors i públic en aquesta nova realitat tecnològica

El ponent de la xerrada sobre tecnoètica en música serà Rafel Jaume i Venys

El ponent de la xerrada sobre tecnoètica en música serà Rafel Jaume i Venys / TardesXpensar

Regió7

Igualada

El cicle TardesxPensar proposa una nova sessió de reflexió i debat el dimarts 17 de febrer a les 7 del vespre a l’Ateneu Igualadí. El ponent convidat serà Rafel Jaume i Venys, que oferirà la conferència “Tecnoètica de la música? IA i el govern de les emocions”, una xerrada que aborda l’impacte de la intel·ligència artificial en la música i en la manera com gestionem les emocions.

La trobada planteja una reflexió filosòfica sobre el paper de la intel·ligència artificial en la creació, recomanació i consum musical, posant el focus en l’experiència de l’oient i del creador. Des d’Orfeu fins a les plataformes de reproducció en línia, la música ha estat una eina clau de modulació emocional. Avui, però, els algoritmes també participen en aquest procés, fet que obre nous interrogants ètics i culturals.

Durant la sessió es debatran qüestions com què deleguem quan deixem que un sistema algorítmic decideixi què escoltem, si és possible parlar d’una ètica de la música en temps d’IA i quina responsabilitat tenen creadors i públic en aquesta nova realitat tecnològica.

Música, la filosofia i la tecnologia

Rafel Jaume i Venys és graduat en Negocis Digitals i màster en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. És músic i ha estudiat composició a la Film Scoring Academy of Europe. Actualment és professor associat de la Universitat Ramon Llull i fundador i director de CAIRAI, una consultoria especialitzada en la integració ètica de la intel·ligència artificial, especialment en l’àmbit educatiu.

La seva recerca ha estat reconeguda amb el 42è Premi d’Assaig Josep Vallverdú, i la seva activitat professional combina la docència, la recerca i l’acompanyament d’artistes, líders i institucions en processos d’innovació responsable.

