Santa Margarida de Montbui renova el pla urbanístic pensant en una mobilitat més sostenible amb Igualada
El debat del nou POUM del municipi entra a la fase final de les consultes als veïns
El Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Santa Margarida de Montbui prioritza la connexió interna entre el nucli urbà, el nucli antic i Igualada mitjançant el transport públic, la bicicleta i els recorreguts a peu. Entre els projectes clau hi ha la finalització de la Ronda Sud d’Igualada i la reserva de sòl per fer una variant de la C-37 que permeti treure vehicles del centre de la població i pacificar el trànsit al nucli antic. El pla ha acabat la fase de participació popular amb les explicacions que els tècnics han donat a veïns en les reunions públiques d'aquesta última setmana.
També es preveu la transformació de la carretera de Valls i el carrer del Pont en eixos de plataforma única per a vianants. Aquest és un dels eixos en què s'estructura el Pla: Territori, mobilitat, teixits urbans i habitatge i activitats.
El pla també aposta per una infraestructura verda que connecti els espais lliures municipals amb els grans eixos regionals. Entre les mesures destacades hi ha la protecció específica dels "badlands" (margues grises), la regeneració de la vegetació de ribera de l’Anoia i la conservació del mosaic de secà. Així mateix, es flexibilitzen els usos en les masies existents per mantenir-les vives i es regula la implantació d'energies renovables amb criteris d'integració paisatgística.
En el capítol de teixits urbans i Habitatge el document se centra a definir l'estratègia d'habitatge que implica resoldre l'emergència d'habitatge mitjançant la combinació de nous creixements i la millora del parc existent. Es planteja una Àrea Residencial Estratègica per donar cabuda a més de 300 habitatges. Aquest projecte tindrà una densitat de 50 habitatges per hectàrea i, de manera significativa, es reserva un mínim del 50% de la promoció per a habitatge de protecció pública.
També es proposa repartir l'habitatge de protecció per tots els sectors per fomentar la mixtura social. I també s'estudia la possibilitat de permetre habitatges bifamiliars per subdividir finques grans i optimitzar el sòl disponible.
Es considera que cal fer una rehabilitació i adaptació del parc actual, reformant habitatges existents per adaptar-los a les necessitats modernes, posant el focus en pisos de 70 a 90 m² que disposin d'aparcament. I es proposen eines per a la protecció del nucli antic, per mantenir el caràcter singular i rural de la zona.
