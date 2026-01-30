La UEA es reuneix amb el president de Foment del Treball per traslladar les prioritats empresarials de l’Anoia
Joan Mateu, president de la UEA, va destacar la defensa dels interessos de les empreses de l’Anoia durant més de quaranta anys, en una reunió on es van abordar reptes com les infraestructures
Regió7
La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ha rebut a la seva seu el president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, en una trobada institucional encapçalada pel president de la UEA, Joan Mateu, i la Junta Directiva de l’entitat. A la reunió també hi ha participat el secretari general del Consell Territorial de la Pime, César Sánchez.
L’objectiu de la trobada ha estat analitzar la situació econòmica i empresarial de la comarca de l’Anoia, compartir diagnòstic sobre els principals reptes del país i traslladar les necessitats i propostes del teixit empresarial anoienc, especialment en matèria de captació d’inversions, sòl industrial, infraestructures estratègiques i mercat de treball.
Defensa del territori i competitivitat empresarial
Durant la reunió, el president de la UEA, Joan Mateu, ha posat en valor la trajectòria de la patronal anoienca, amb més de quaranta anys de defensa dels interessos de les empreses i professionals autònoms de la comarca, un territori amb una llarga tradició industrial, una ubicació estratègica al centre de Catalunya i un paper rellevant dins l’economia productiva del país.
Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha destacat el paper de la patronal catalana com a instrument clau de defensa de l’empresa, tant gran com petita i mitjana. Sánchez Llibre ha subratllat la funció de Foment com a veu dels empresaris davant les administracions i com a lobby empresarial, remarcant la importància de dialogar amb tots els grups polítics per evitar reformes que perjudiquin la competitivitat del teixit productiu. En aquest sentit, ha celebrat el rebuig del Congrés a la jornada laboral de 37,5 hores per llei.
Mercat de treball i formació professional
Un dels principals temes abordats ha estat la situació del mercat laboral a l’Anoia, marcada per un desajust entre oferta i demanda de feina. Tot i que la comarca ha tancat el 2025 amb 6.174 persones inscrites com a demandants d’ocupació, la xifra més baixa dels últims divuit anys, l’Anoia continua sent la comarca de la demarcació de Barcelona amb la taxa d’atur registral més elevada.
Ambdues patronals han coincidit a assenyalar la Formació Professional com una eina clau per alinear les necessitats de les empreses amb el mercat de treball, i han defensat la necessitat d’impulsar polítiques actives d’ocupació adaptades a la realitat productiva del territori.
Infraestructures, mobilitat i energia: reptes pendents
La reunió també ha posat el focus en un dels problemes estructurals de la comarca: les infraestructures i la mobilitat. Joan Mateu ha denunciat l’infrafinançament històric de l’Anoia, les deficiències del servei de Rodalies, la manca d’inversió a la xarxa viària —especialment a l’A-2, actualment col·lapsada— i les dificultats de connexió ferroviària amb Barcelona i l’àrea metropolitana.
En aquest context, la UEA ha reiterat la seva defensa de l’Eix Transversal Ferroviari, que considera una aposta estratègica no només per a l’Anoia, sinó per al conjunt del país. A més, el president de la UEA ha traslladat a Foment la necessitat de potenciar el sòl industrial, captar inversions i donar resposta a una altra preocupació creixent de les empreses: la manca de potència elèctrica.
Compromís de treball conjunt
Tant la UEA com Foment del Treball han valorat molt positivament la trobada i han coincidit que la millor manera d’afrontar aquests reptes és a través de la col·laboració, l’escolta directa del territori i el treball coordinat davant les administracions.
Les dues patronals han reafirmat el seu compromís de defensar de manera conjunta empresa, talent i territori, especialment les petites i mitjanes empreses, que representen més del 95% del teixit empresarial català. En aquest sentit, s’ha posat en valor el fet que l’Anoia tingui avui més veu que mai en els òrgans de representació empresarial, amb Joan Mateu com a vicepresident del Consell Territorial de la Pime, organisme vinculat a Foment del Treball Nacional.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»