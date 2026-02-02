Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC proposa que els edificis públics d'Igualada puguin reaprofitar l'aigua utilitzada

Els socialistes havien demanat que els equipaments públics d’Igualada reaprofitin les aigües grises com a mesura d'estalvi

Els regidors d'Igualada Som-hi Quim Roca i Jordi Cuadras / ISH

La proposta del grup socialista perquè els equipaments públics reaprofitin les aigües grises ha quedat reflectida a la nova ordenança d’estalvi d’aigua que ha aprovat l’Ajuntament. Els nous equipaments públics que es construeixin o es rehabilitin hauran d’incorporar un sistema perquè l’aigua de les dutxes sigui aprofitada per les cisternes dels lavabos mitjançant un sistema de recollida, depuració i bombeig. D’aquesta manera es donarà un segon ús a l’aigua tot estalviant una gran quantitat de litres.

El regidor socialista Quim Roca ha explicat que “hem introduït aquesta novetat pensant en equipaments com el complex esportiu de les Comes, l’estadi Atlètic o altres que disposin de dutxes i s’hi pugui instal·lar aquest sistema de reaprofitament”. Roca ha afegit que “l’estalvi d’aigua ha de ser una prioritat pel present i el futur. Malgrat que la pluja de les darreres setmanes ens pugui semblar que és un tema resolt, l’emergència climàtica farà, segur, que tornem a patir episodis de sequera com els que fa dos anys vam viure a Catalunya. Celebrem que aquesta mesura quedi recollida a la nova ordenança de l’Ajuntament, tal i com vam demanar, i que d’aquí un temps puguem dir que hem estalviat litres d’aigua als equipaments públics d’Igualada gràcies a aquesta iniciativa”.

El PSC recorda altres millores en l’àmbit de l’emergència climàtica que ha proposat i que s'han dut a terme com la generació d’energia verda i l’estalvi d’aigua. En el tema energètic, va ser el mandat passat quan el grup socialista va instar l’Ajuntament a instal·lar plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals per generar energia verda i estalviar electricitat, cosa que va iniciar-se per l’Espai Cívic Centre i ja ha arribat a tots els equipaments on és possible fer la instal·lació. I en l’àmbit de l’aigua és ara quan ha aconseguit l’obligació de reaprofitar les aigües grises per aquells equipaments que tinguin dutxes, que tinguin un consum d’aigua igual o superior a 1.700 metres cúbics i que es facin de nou o es rehabilitin.

El cap de l’oposició Jordi Cuadras remarca que “l’emergència climàtica ens obliga a ser precursors de mesures que fa uns anys no tenien la importància que ara tenen. Volem que l’Ajuntament sigui exemple en l’adopció de mesures d’energia i aigua que promouen l’estalvi i llencen un missatge clar a la ciutadania de que la ciutat hi està compresa. Per això ho hem proposat, negociat i finalment aconseguit”.

