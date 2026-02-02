La vilanovina Enya Nova Hermida guanya el concurs de cartells del 8M de la Conca d’Òdena
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena premiarà amb 500 euros l’obra d’Enya Nova Hermida, guanyadora del concurs de cartells del 8 de març, que es presentarà durant els actes commemoratius
Regió7
El cartell del Dia Internacional de les Dones a la Conca d’Òdena aquest 2026 serà obra d’Enya Nova Hermida, veïna de Vilanova del Camí, guanyadora de la tretzena edició del concurs de cartells del 8 de març convocat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
L’obra seleccionada serà la imatge gràfica de tots els actes commemoratius del 8M al territori i està dotada amb un premi de 500 euros. El jurat ha destacat la força comunicativa del cartell, que combina un concepte clar i directe amb una mirada al passat de les lluites feministes i una crida contemporània a la resistència davant l’auge de l’extrema dreta.
Segons la valoració del jurat, el cartell transmet amb contundència l’esperit reivindicatiu del 8 de març, convida a sortir al carrer i utilitza una tipografia potent i una textura que evoca la lona com a símbol de resistència. L’obra va ser escollida entre un total de 41 propostes, gairebé triplicant la participació de l’any passat, fet que consolida el concurs com una iniciativa de referència a la Conca d’Òdena.
El jurat ha estat format per representants de l’Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat —Lu Rodríguez i Myrna González—, de l’Escola d’Art La Gaspar —Patricia Carreño— i de l’entitat Dones amb Empenta —Conxita Garrido—. El segon i tercer premi han estat per a Cèlia Martin Sánchez i Greta Requena Garcia, totes dues de Santa Margarida de Montbui.
L’entrega del premi es farà durant els actes de commemoració del 8 de març, on es convidarà l’autora a presentar i explicar el significat de la seva obra.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà