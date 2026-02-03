Rescatada després que li caigui un moble a sobre en plena videotrucada
L'amiga amb qui parlava l'afectada va alertar els serveis d'emergències de l'accident, al carrer Folch i Torres de Piera
Una videotrucada va ser clau en un rescat a Piera aquest dilluns. Dues amigues parlaven mitjançant aquest sistema quan una d’elles va veure com a l’altra li queia un moble a sobre. La dona que va presenciar els fets va trucar als serveis d’emergències a les 21.16 h per demanar ajuda. Els Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Piera i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a l’immoble on es trobava la víctima, al carrer Folch i Torres. Un cop al lloc, van ajudar a alliberar la dona, de 41 anys, que havia quedat atrapada sota el moble.
Finalment, la víctima va ser traslladada pel SEM a l’Hospital d’Igualada amb pronòstic lleu, segons les primeres informacions.
