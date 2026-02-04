El carrer Joaquima Vedruna d'Igualada comença a ser reparat mig any després dels aiguats que el van fer malbé
El cost de la intervenció serà de 154.000 euros, dels quals la meitat venen d'ajuts del govern espanyol
El carrer de Joaquima Vedruna d'Igualada ha començat a ser reparat aquesta setmana després que l'aiguat del 12 de juliol que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la capital de l'Anoia, el fes malbé. El regidor de Dinamització Econòmica d'Igualada, Jordi Marcè, ha detallat que les obres pretenen millorar el carrer: "no volem fer un pedaç, volem una millora profunda i també del col·lector que va quedar afectat".
Les obres tenen una durada estimada de tres mesos i un cost de 154.000 euros, la meitat dels quals provenen d'una ajuda estatal que va arribar a Igualada fa dues setmanes, tal com ha detallat el regidor avui. Les obres es dividiran en dos trams de carrer, el sector nord i el sud. En el nord es faran reparacions en el col·lector, "una obra complicada, però que calia fer", segons Marcè i la reconstrucció de les voreres. Les obres del tram sud se centraran en la millora del paviment.
El regidor ha agraït la paciència dels veïns del carrer i ha recalcat que les obres repararan "en profunditat" el carrer perquè no torni a repetir-se la situació.
Eliminació de contenidors soterrades
Jordi Marcè també ha aprofitat la compareixença de premsa municipal per explicar que els contenidors soterrats que té Igualada repartits en set punts de la ciutat seran substituïts. Ha detallat que l'obra ja ha començat i hauria d'acabar abans de quatre mesos, els contenidors soterrats seran reemplaçats per contenidors visibles.