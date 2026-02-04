Igualada Acull anuncia una aturada després de cinc anys d’activitat
Igualada Acull atura la seva activitat després de cinc anys, però assegura que no desapareix i que treballa per donar continuïtat als projectes a través d'altres entitats de la ciutat
Regió7
L’entitat Igualada Acull ha anunciat una aturada en la seva activitat després de cinc anys de trajectòria dedicada a l’acollida i acompanyament de persones nouvingudes a la ciutat. La decisió, segons ha explicat el col·lectiu, respon principalment al cansament acumulat de les persones implicades i a la manca de noves incorporacions que puguin assumir tant la gestió dels projectes com l’acompanyament directe.
Des de l’entitat remarquen que aquesta pausa no suposa una renúncia als seus valors ni al compromís amb la defensa de la dignitat de les persones migrades. En aquest sentit, han treballat perquè alguns dels projectes impulsats durant aquests anys tinguin continuïtat a través d altres entitats d’Igualada, com Atlas o l’Ateneu Igualadí. Tot i això, el projecte transversal d’acompanyament individual no continuarà, almenys de moment.
Igualada Acull ha volgut expressar el seu agraïment a l’Ajuntament d’Igualada, a la Fundació La Caixa i al teixit associatiu de la ciutat pel suport rebut al llarg d’aquests anys. Malgrat l’aturada, l’entitat assegura que no desapareix i que mantindrà el contacte entre les persones que n’han format part, amb la voluntat de poder reprendre l’activitat en un futur amb energies renovades i noves complicitats. Mentrestant, continuaran donant suport a iniciatives que treballin per una Igualada més justa i acollidora.
Denúncia de les dificultats d’empadronament
En el mateix comunicat, Igualada Acull ha denunciat la manca de voluntat política de l’Ajuntament d’Igualada per facilitar l’empadronament de persones nouvingudes que viuen en habitacions rellogades o de manera provisional a casa de familiars o amics. L’entitat recorda que l’empadronament és un dret reconegut per la llei i que la situació actual no respon a problemes tècnics, sinó a decisions polítiques.
Segons el col·lectiu, existeixen alternatives legals, ja aplicades en altres municipis, que permeten empadronar persones sense domicili fix quan es pot acreditar l’arrelament a la ciutat. La manca d’aquestes mesures, alerten, ha propiciat l’aparició de màfies que cobren fins a 600 euros per empadronar migrants en adreces que no són reals, amb el risc de ser donats de baixa o d’haver de fer nous pagaments.
Finalment, Igualada Acull fa una crida a entitats, institucions i ciutadania per continuar defensant el dret al padró i mantenir viva la lluita per una acollida digna. L’entitat manté oberta l’adreça de correu electrònic igualada.acull@gmail.com per a qualsevol persona o col·lectiu que vulgui posar-s’hi en contacte.
