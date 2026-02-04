Igualada col·labora en un concurs de composició per acordió vinculat a Jaume Padrós
L'associació Acord Edicions impulsa diversos actes pel commemorament del centenari del naixement del compositor igualadí que va desenvolupar bona part de la seva carrera a Alemanya
En l'any del centenari del seu naixement, l'associació Acord Edicions impulsa un seguit d'actes per commemorar la figura de Jaume Padrós, compositor igualadí que va desenvolupar bona part de la seva trajectòria professional a Alemanya. Un dels actes més destacats és el concurs de composició en el qual també col·laboren l'Ajuntament d'Igualada, el departament de Cultura, el festival MIXTUR i l'Associació Catalana d'Acordionistes.
Les bases del concurs ja estan disponibles per a totes les persones interessades. Queralt Moral, membre de l'associació organitzadora, ha explicat avui que es tracta d'un concurs "per retre homenatge a la figura del compositor". El certamen compta amb dues modalitats independents. La primera (Modalitat A) és un encàrrec de composició d’una obra original per a duo d’acordió i veu (soprano) o d’acordió i violoncel, amb una duració aproximada de 7 a 12 minuts. Els participants han de presentar dues obres pròpies, estrenades o no, juntament amb partitures i gravacions. El guanyador d’aquesta modalitat rebrà una dotació econòmica de 2.000 €, l’estrena de l’obra al Festival Mixtur 2026 i l’edició i comercialització de la mateixa per part d’Acord Edicions.
La Modalitat B és una convocatòria oberta de composicions per a diverses formacions instrumentals que inclouen l’acordió, com ara solistes o conjunts amb instruments com flauta travessera, violoncel o soprano. Les obres presentades —de qualsevol estil i amb estructura lliure— es valoraran de manera anònima i, a més de la interpretació al Festival Mixtur, s’atorgarà un premi de 800 € i també se n’editarà i comercialitzarà la publicació.
Jaume Padrós i Monturiol
Jaume Padrós i Monturiol va començar la seva formació musical a Igualada i després la va continuar a l'Escolania de Montserrat. Allà va coincidir amb Joan Just, pare de qui va ser després abat de Montserrat, Cassià Maria Just. Després de dos anys a l'escolania va anar al Liceu de Barcelona on va començar la seva carrera com a pianista professional i en aquesta època també feia classes de piano a l'acadèmia Marshall de la capital.
Un temps després, Jaume Padrós va anar a París per rebre formació en composició i després va anar a Alemanya i va ser justament allà on va conèixer l'acordió. El seu catàleg d'obres compta amb més de 90 obres, 17 de les quals per a acordió. Aquest fet converteix Padró en el compositor català amb més obres escrites per a acordió.
