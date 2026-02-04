Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Núria Picas reflexiona sobre el lideratge en l’àmbit de l'esport d’elit a Igualada

La sessió, emmarcada en la nova edició de la Trobada d'EUA Inquieta, de la Unió Empresarial de l'Anoia, es farà el dimecres 4 de març a la seu de Buff

La corredora d'ultratrail, alpinista i guia de muntanya, Núria Picas

La corredora d'ultratrail, alpinista i guia de muntanya, Núria Picas / Unió Empresarial de l'Anoia

Regió7

Igualada

La reconeguda corredora i alpinista Núria Picas encapçalarà la nova edició de la Trobada d'UEA Inquieta, impulsada per la Unió Empresarial de l'Anoia, a partir d'una ponència en què connectarà la seva experiència en l'esport d'elit amb els reptes a afrontar dins el món empresarial. La sessió, concebuda com un espai d'empoderament que afavoreixi la creació de xarxa entre dones directives, empresàries i professionals de la comarca, es farà el dimecres 4 de març a la seu de Buff.

Sota el títol “Lideratge en moviment”, en aquesta nova edició es posarà el focus en el lideratge des de l’àmbit esportiu com a font d’aprenentatge per al món professional i empresarial. A partir de la seva experiència, Núria Picas compartirà una mirada honesta i directa sobre què vol dir liderar en contextos d’alta exigència, prendre decisions sota pressió i mantenir el compromís quan el camí es fa difícil.

Núria Picas és corredora d’ultratrail, alpinista i guia d’alta muntanya, reconeguda per ser una de les grans figures mundials de les curses de llarga distància. Campiona del món de l’Altra Trail World Tour i guanyadora de l’Últra-Trail del Mont-Blanc el 2017, combina l’esport amb la seva tasca com a divulgadora, escriptora i bombera.

Així doncs, la ponència “Núria Picas. Ara o Mai” abordarà valors clau com l’esforç sostingut, la resiliència davant l’adversitat, la gestió emocional i la capacitat d’afrontar els moments de canvi amb determinació. Una sessió inspiradora, però alhora molt connectada amb la realitat de qui lidera equips, projectes o processos de transformació.

La trobada tindrà lloc el pròxim dimecres 4 de març a partir de les 6 h de la tarda, a la seu de Buff (carrer França número 16, Igualada). El preu per a empreses associades a la Unió Empresarial de l’Anoia és gratuït, mentre que per a empreses no associades és de 25 €. Per garantir un bon funcionament de l’acte, l'organització recomana inscriure's prèviament a través del següent web: www.uea.cat/agenda.

La sessió, organitzada per la comissió de treball UEA Inquieta, compta amb el patrocini de Buff.

TEMES

