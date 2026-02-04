La Policia Local de Piera deté una persona amb una pedra de cocaïna de 52 grams
També li van trobar dos ganivets de grans dimensions
Manresa
La Policia Local de Piera va detenir la matinada de divendres a dissabte passats una persona com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública. Al damunt se li va trobar una pedra de cocaïna de 52 grams, a més de dos ganivets de grans dimensions. En concret, de 22 centímetres de fulla cadascun.
Segons ha informat el cos policial, a més a més d'aquests objectes també es va intervenir una bàscula de precisió, un embolcall de cocaïna, una bossa amb petites pedres d'haixix, diners fraccionats i un paper amb anotacions de possibles transaccions.
El detingut ha estat posat a disposició judicial.
