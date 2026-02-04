Tres detinguts per tràfic de drogues després d'una persecució per les teulades a Igualada
Els Mossos i la Policia Local busquen un quart individu que va poder fugir
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Igualada van detenir la setmana passada tres individus després d'una persecució de pel·lícula per les teulades. Els joves, de 19, 20 i 21 anys van quedar detinguts acusats d'un delicte contra la salut pública.
Avisats que en un domicili del carrer Verge de la Begonya del barri de Fàtima d'Igualada s'hi traficava amb drogues, els agents dels dos cossos van preparar una entrada i escorcoll al domicili prop de la mitjanit. En veure la policia, els 4 ocupants del pis van fugir escales amunt, accedint a les teulades, per les que van començar a escapar. Van saltar d'un edifici a un altre per terrasses i teulades, però al llarg de la persecució, dos dels joves van ser atrapats en caure per unes uralites que es van trencar sota els seus peus, caient a l'interior dels edificis adjacents. Van ser atesos pels agents de ferides poc greu i van quedar arrestats.
L'endemà va ser la Policia Local d'Igualada qui va detenir un tercer individu (un dels dos que havien aconseguit escapar), i ara els agents busquen el quart integrant del grup.
Un cop fetes les primeres detencions, els agents van escorcollar el vehicle d'un dels acusats, que es trobava estacionat prop de l'edifici. A l'interior hi van trobar 7 kg de marihuana i 1 kg d'haixix.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar