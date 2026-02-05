Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Calaf celebra la festa major d’hivern en honor a Santa Calamandra

Calaf celebra la seva festa major d’hivern amb actes que van des de la missa i la Metredansa fins a la Nit de l’Esportista i un espectacle de màgia

Ballada de la Metredansa a l’església de Sant Jaume, avui al migdia

Ballada de la Metredansa a l’església de Sant Jaume, avui al migdia / Ajuntament de Calaf

Regió7

Calaf

Calaf acull fins aquest diumenge la seva festa major d’hivern en honor a la patrona del seu municipi, Santa Calamandra. Les celebracions han donat avui el tret de sortida amb la missa de 2/4 de 12 del matí, que va anar seguida de la tradicional ballada de la Metredansa a l’església de Sant Jaume i d’una ballada de sardanes al Casino.

Demà tindrà lloc la Nit de l’Esportista de Calaf a les 8 del vespre al Casal i dissabte el plat fort serà un espectacle de màgia a càrrec de l’il·lusionista Arnau Perramon. La celebració de festa major acabarà diumenge 8 amb l’espectacle "Bona Gent" del mediàtic humorista català Quim Masferrer.

Calaf celebra la festa major d’hivern en honor a Santa Calamandra

Adif reobre parcialment el túnel de Rubí i reprèn la circulació de mercaderies

La Fàbrica Nova de Manresa viatja a Itàlia

Ter Stegen comparteix el seu dolor per la seva lesió a Instagram: «Aquest repte és especialment dur»

Tractorada pagesa cap a Barcelona aquest divendres: sortiran tractors des del Bages i el Berguedà

Metges i universitats pressionen per a un accés «més just» a Medicina per als estudiants catalans: el 40% són d’altres comunitats

Catalunya suma sis radars mòbils a l’AP-7 als quatre que hi ha i vigilarà la velocitat en els 344 quilòmetres de la via

Jordi Riera, director general de la Fundació Blanquerna-URL: «El grau de Medicina tindrà una xarxa de 7 hospitals universitaris»

