Calaf celebra la festa major d’hivern en honor a Santa Calamandra
Calaf celebra la seva festa major d’hivern amb actes que van des de la missa i la Metredansa fins a la Nit de l’Esportista i un espectacle de màgia
Regió7
Calaf
Calaf acull fins aquest diumenge la seva festa major d’hivern en honor a la patrona del seu municipi, Santa Calamandra. Les celebracions han donat avui el tret de sortida amb la missa de 2/4 de 12 del matí, que va anar seguida de la tradicional ballada de la Metredansa a l’església de Sant Jaume i d’una ballada de sardanes al Casino.
Demà tindrà lloc la Nit de l’Esportista de Calaf a les 8 del vespre al Casal i dissabte el plat fort serà un espectacle de màgia a càrrec de l’il·lusionista Arnau Perramon. La celebració de festa major acabarà diumenge 8 amb l’espectacle "Bona Gent" del mediàtic humorista català Quim Masferrer.
