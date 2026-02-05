El conflicte al refugi d’animals de l’Anoia es manté un mes després de l’expulsió del voluntariat
El col·lectiu expulsat alerta d’una pèrdua de visibilitat dels animals en adopció, mentre la junta manté que l’atenció al centre està garantida
Un mes després de l’expulsió de més de trenta persones voluntàries del refugi d’animals de l’Anoia, el conflicte entre el col·lectiu afectat i la direcció de l’Associació Protectora d’Animals de l’Anoia (APAN) continua obert i sense signes d’acostament entre les parts.
Segons el recompte fet pel col·lectiu de voluntaris expulsats, des del 25 de desembre fins avui, només s’han difós nou animals en adopció a través del perfil oficial d’Instagram de la protectora, tot i que al centre hi conviuen prop de setanta gossos i gats. El col·lectiu considera que aquesta manca de difusió està dificultant les adopcions i allargant l’estada dels animals al refugi.
Els voluntaris també asseguren que la pàgina web del centre no està actualitzada i que la majoria d’animals que actualment es troben en adopció no apareixen en cap canal públic. A més, remarquen que al web no consta la composició de la nova junta directiva, una informació que, segons afirmen, encara no s’ha fet pública.
La visibilitat, clau per a les adopcions
El col·lectiu expulsat defensa que la visibilitat és clau per garantir el futur dels animals. “Les protectores haurien de ser un lloc de pas, i el fet de no donar visibilitat als animals resta possibilitats reals de trobar famílies adoptives”, assenyalen. Segons expliquen, durant anys la major part de les adopcions s’han gestionat a través de perfils digitals creats (@amicsrefugi i @gatsamicsrefugi) i gestionats pel voluntariat, que acumulen més de 43.000 seguidors a Instagram i han estat, segons el col·lectiu, la principal via d’arribada de famílies adoptants.
La prohibició de continuar difonent animals a través d’aquests canals és, per al col·lectiu, un dels punts centrals del conflicte. “El compte oficial existeix, però no té el mateix abast ni el mateix impacte”, afirmen.
Vincles trencats i benestar emocional
Més enllà de la difusió, els voluntaris alerten també d’un impacte emocional en els animals. Asseguren que molts gossos i gats havien establert vincles forts amb persones concretes després d’anys de convivència i treball conjunt. “Tallant de cop la relació amb més de trenta voluntaris, es trenquen vincles molt importants, especialment en animals amb pors o traumes”, expliquen.
Tot i reconèixer que les necessitats bàsiques estan cobertes per personal contractat, el col·lectiu defensa que la tasca del voluntariat va molt més enllà de l’alimentació i la neteja. “Passejos regulars, socialització i teràpies no es poden substituir amb col·laboracions puntuals ni amb formacions accelerades”, asseguren, reivindicant una feina feta durant més de quinze anys.
Posicions enquistades
Les demandes del voluntariat continuen sent les mateixes que van expressar en les concentracions de finals de desembre i principis de gener: la readmissió de totes les persones expulsades el 25 de desembre, la dimissió de l’actual direcció de l’APAN i l’obertura d’un procés que permeti presentar candidatures alternatives per a la gestió de l’entitat.
La junta directiva de l'APAN, per la seva banda, no ha emès nous comunicats públics en aquest darrer mes, quan ja va defensar que la decisió respon a problemes de governança interna i va assegurar que l’atenció als animals està plenament garantida. També va anunciar la voluntat d’obrir noves convocatòries de voluntariat, tot mantenint que no entrarà en disputes públiques.
Mentrestant, el col·lectiu expulsat ha obert un nou compte a TikTok per continuar explicant la seva versió dels fets i recollir suport social. Segons expliquen, en les pròximes setmanes anunciaran noves accions per mantenir visible un conflicte que consideren encara lluny de resoldre’s.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi