L’Ajuntament d’Igualada felicita la centenària Àngela Cruz Quiñones
L’alcalde i els regidors va traslladar la felicitació en nom del consistori
Regió7
Igualada
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia, i del regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, van traslladar la felicitació del consistori d’Igualada a la centenària Àngela Cruz Quiñones.
La trobada va tenir lloc al pis on viu l’Àngela i on va fer una petita celebració acompanyada de part de la seva família. L’alcalde i els regidors la van obsequiar amb un ram de roses i un llibre d’il·lustracions de diferents indrets de la ciutat.
