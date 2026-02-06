Igualada Acull alerta de la falta de relleu en el voluntariat
L'entitat social dedicada a l'acompanyament de migrants detalla que la dificultats per trobar persones amb temps i compromís ha estat el factor determinant per aturar el projecte
La decisió d’Igualada Acull de posar en pausa la seva activitat després de cinc anys està directament vinculada a la dificultat creixent per trobar persones voluntàries disposades a implicar-se de manera continuada, segons han explicat fonts de l’entitat a aquest diari.
Una de les membres de la junta de l'entitat que es dedicava a l'acompanyament de migrants a la capital de l'Anoia remarca que el cansament no ha estat un factor determinant. “Quan el projecte funciona, el cansament passa a un segon pla”, explica. El problema principal ha estat la pèrdua progressiva de voluntariat en un projecte que requereix disponibilitat de temps i una relació sostinguda amb les persones acompanyades.
El projecte d’acompanyament individual, que rebia persones derivades de la Creu Roja i dels serveis socials, ha estat especialment afectat. En els darrers temps, només quatre o cinc persones sostenien aquesta tasca, una xifra molt inferior a la d’altres etapes, quan l’equip de voluntariat havia arribat a comptar amb una vintena de participants. Aquesta reducció va obligar l’entitat a qüestionar-se la viabilitat del projecte.
Segons detalla la font d’Igualada Acull, l’acompanyament personalitzat implica establir vincles estrets amb persones que viuen situacions de precarietat, fet que exigeix constància i compromís. “Són persones que cal conèixer per poder-hi crear un vincle”, apunten, tot destacant el valor humà d’aquest treball i l’impacte que té tant en les persones acompanyades com en el mateix voluntariat.
L’entitat també apunta que aquesta dificultat per trobar relleu no és una qüestió puntual. En converses amb altres col·lectius socials de la ciutat, com Atlas o Càritas, han constatat que les persones motivades sovint ja estan implicades en moltes iniciatives, fet que limita la capacitat de les entitats per ampliar els equips.
Tot i l’aturada, Igualada Acull manté el contacte entre les persones que n’han format part i no descarta reprendre l’activitat si en el futur es pot comptar amb un nombre suficient de persones voluntàries. “El que necessitem és gent amb ganes i temps”, resumeixen des de l’entitat.
