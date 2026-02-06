Resolt un robatori molt "nadalenc" a Igualada
La Policia d'Igualada recupera un arbre de Nadal que algú va sostreure de la Plaça Sant Miquel de la capital de l'Anoia
Just abans de Nadal, el passat 24 de desembre, algú va furtar un arbre ornamental de Nadal a la Plaça Sant Miquel. I no se'n va saber res més.
Res més fins que, ara fa uns dies, el passat 28 de gener, uns efectius de la Policia Local d'Igualada patrullaven pel nucli històric. I de cop, van trobar l'arbre! Estava a la finestra d'una casa tal qual mostra la imatge que acompanya aquesta notícia. Els agents van aixecar acta sancionadora a un home de 32 anys per infracció de les ordenances municipals.
La Plaça Sant Miquel és una gairebé amagada plaça situada al nucli antic de la ciutat que conté molts elements interessants com l'accés a l'antiga muralla igualadina, passatges i atzucacs d'original bellesa i sobretot diversos restaurants amb terrasses que l'atorguen una bellesa especial. A més a més, allotja el Consell Comarcal de l'Anoia, en un edifici del segle XVIII conegut com a "Casa Padró" o "Casa Serrals", i que va ser adquirit i restaurat íntegrament pel mateix consell.
