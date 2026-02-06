Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
L’ACA valora la reserva d'una important bossa d’aigua en un nou pou que té aigua a 280 metres de profunditat
El subsol de la Llacuna amagava una important bossa d'aigua que pot ser una solució per als mesos de sequera. L'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han estat treballant els darrers mesos per intentar trobar alguna reserva d'aigua que es pogués aprofitar per a l´'ús domèstic i aquest mes de gener, un dels estudis d’investigació ha confirmat la presència d’aigua en grans quantitats en un nou pou del municipi. Segons els resultats obtinguts, s’ha detectat una bossa d’aigua a una profunditat aproximada de 280 metres, amb "uns resultats molt positius", segons han explicat fonts municipals.
En el darrer any, l’Ajuntament de la Llacuna ha estat treballant "incansablement" per trobar i garantir els recursos hídrics necessaris per al municipi i s'han dut a terme diferents perforacions per al sondeig de reconeixement, amb l’objectiu de continuar amb els estudis hidrològics.
El govern municipal té previst, ara, encarregar l’enfundat del pou, un pas imprescindible per poder dur a terme les analítiques corresponents. Aquestes proves permetran verificar si l’aigua compleix els requisits de potabilitat i confirmar l’absència de nitrats i sulfats, que són components que poden fer que l'aigua no sigui salubre.
L’alcalde de la Llacuna, Josep Parera, ha destacat que “aquesta troballa és una molt bona notícia per al municipi, fruit de mesos de feina constant i de la voluntat de l’Ajuntament de garantir recursos hídrics propis i suficients”. En aquest sentit, ha remarcat que “l’aigua és un element clau per al futur del poble i cal planificar amb responsabilitat i visió a llarg termini”.
Un cop superada la fase d’analítica i comprovació, el projecte podria encarar la seva fase final, que consistiria en la connexió del nou pou amb el dipòsit principal d’aigua de la Llacuna mitjançant una canonada d’impulsió. Aquesta actuació també es finançaria amb una subvenció que l'ACA hauria de concedir.
Atesa la necessitat de complir els terminis establerts en la subvenció, l’Ajuntament sol·licitarà una reunió urgent amb l’Agència Catalana de l’Aigua per garantir la correcta execució de les obres i valorar la possibilitat de rebre noves ajudes que permetin cobrir el cost total del projecte, que ascendeix a 785.084 euros.
L'Ajuntament considera la troballa d'aigua "estratègica per al municipi, ja que permetria reforçar l’abastament d’aigua i garantir un subministrament segur i de qualitat per al conjunt de la població".
