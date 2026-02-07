Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen a l'Anoia un conductor amb 8 peces d'haixix amagades

Va ser un control de pas en una carretera de Cabrera, en veure que el conductor mostrava nerviosisme

La droga trobada en el vehicle del detingut

La droga trobada en el vehicle del detingut / MOSSOS D'ESQUADRA

David Bricollé

David Bricollé

Cabrera d'Anoia

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut a l'Anoia un conductor que duia una quantitat important d'haixix oculta.

El fet s'ha produït en un control ordinari de pas en una carretera al terme municipal de Cabrera d'Anoia. Després d'aturar un vehicle, els agents van copsar que el conductor mostrava un nerviosisme evident, que es manifestava per una veu i unes mans tremoloses.

Davant d'aquesta situació, van decidir fer una inspecció del vehicle i van trobar que amagades sota una jaqueta al seient del darrere hi havia 8 peces d’haixix d’uns 50 gram cadascuna, 400 grams en total. Els Mossos van procedir a intervenir la droga i a la detenció del conductor

