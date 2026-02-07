Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un foc en una xemeneia provoca un incendi en un habitatge de Vilanova del Camí

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de l'incendi

Els Bombers treballlant en l'incendi de Vilanova del Camí

Els Bombers treballlant en l'incendi de Vilanova del Camí / Bombers de la Generalitat

Núria León

Núria León

Manresa

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest migdia en l’extinció d’un incendi en un habitatge de Vilanova del Camí. L’avís s’ha rebut a les 13.08 hores.

El foc ha afectat principalment la xemeneia de l’habitatge i ha quedat totalment extingit en aproximadament mitja hora. Segons han informat els Bombers, no hi ha hagut afectació estructural a l’edifici ni tampoc persones ferides.

Un cop controlat l’incendi, els efectius han realitzat tasques de revisió i ventilació per garantir la seguretat de l’immoble.

