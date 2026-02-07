Un foc en una xemeneia provoca un incendi en un habitatge de Vilanova del Camí
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de l'incendi
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest migdia en l’extinció d’un incendi en un habitatge de Vilanova del Camí. L’avís s’ha rebut a les 13.08 hores.
El foc ha afectat principalment la xemeneia de l’habitatge i ha quedat totalment extingit en aproximadament mitja hora. Segons han informat els Bombers, no hi ha hagut afectació estructural a l’edifici ni tampoc persones ferides.
Un cop controlat l’incendi, els efectius han realitzat tasques de revisió i ventilació per garantir la seguretat de l’immoble.
