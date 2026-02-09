Entrevista |
L'ACA destina més de 350.000 euros en la millora del sanejament de l'aigua a Masquefa
Amb un pressupost de més de 350.000 euros, l’ACA durà a terme les obres de millora per fer més segures i eficients les conduccions que transporten les aigües residuals
Regió7
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a licitació el contracte per executar les obres de millora del sanejament de les aigües residuals de Masquefa, a l’Anoia. El projecte compta amb un pressupost superior als 350.000 euros, i el termini per presentar ofertes finalitza el pròxim 20 de febrer.
Les actuacions previstes se centraran en els nuclis de Can Parellada, Font del Roure i Can Quiseró, especialment en els col·lectors encarregats de recollir les aigües residuals i transportar-les fins a l’estació depuradora. Les obres tindran una durada estimada de vuit mesos a partir de la signatura del contracte.
En total, es milloraran i substituiran 430 metres de conduccions amb l’objectiu de fer-les més segures i eficients. Entre les principals actuacions destaca l’allunyament dels col·lectors de les lleres fluvials per reduir els riscos associats a possibles avingudes, així com la millora del transport de les aigües, la prevenció d’obstruccions i una major accessibilitat per facilitar les tasques de manteniment i la resolució d’incidències.
Els treballs s’executaran en diversos trams del sistema de sanejament de Masquefa, en funcionament des de l’any 2002. Aquest sistema disposa d’un tractament biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor, una capacitat de 3.400 metres cúbics diaris i dona servei a una població equivalent a gairebé 20.000 habitants. A més del nucli urbà de Masquefa, també abasteix la Beguda Alta, Can Parellada, Can Quiseró, Can Valls, el Maset i el polígon industrial de la Pedrosa.
El sanejament a Catalunya i a l’Anoia
Actualment, Catalunya compta amb 573 depuradores actives que garanteixen el sanejament del 97,4% de la població. A la comarca de l’Anoia hi ha 20 depuradores en funcionament, que asseguren el sanejament de més del 91% del territori.
El model de sanejament català és descentralitzat i es basa en la col·laboració amb els ens gestors locals, una participació clau per assolir els objectius de gestió i desplegament de la planificació en matèria d’aigües residuals.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer