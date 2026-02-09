Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un home dins una fàbrica a Òdena

Malgrat sigui dins una nau tèxtil, l'accident no es compta com a laboral perquè la víctima no treballava a l'empresa

Carrer de Manel Valls del Polígon les Gavarres d'Òdena, on hi ha tingut lloc l'accident

Carrer de Manel Valls del Polígon les Gavarres d'Òdena, on hi ha tingut lloc l'accident / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Una persona ha mort a primera hora d'aquesta tarda a Òdena a l'interior d'una fàbrica tèxtil. L'avís s'ha donat a dos quarts de quatre de la tarda a una nau del carrer de Manel Valls, al Polígon Industrial les Gavarres d'Òdena. Pel moment, no han trascendit detalls de l'incident. Només que es tracta d'un home, i que no seria una persona jove.

Per causes que no han transcendit, la persona, que podria tractar-se d'un familiar d'algú de l'empresa, hauria mort a l'acte. Fins al lloc s'hi han traslladat efectius dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, el SEM i un helicòpter, però res s'ha pogut fer per salvar-li la vida.

Es dona la circumstància que, com que no hi havia una relació laboral entre víctima i empresa, la mort es considera accidental, i no serà investigada com a accident laboral.

