Mor un home dins una fàbrica a Òdena
Malgrat sigui dins una nau tèxtil, l'accident no es compta com a laboral perquè la víctima no treballava a l'empresa
Una persona ha mort a primera hora d'aquesta tarda a Òdena a l'interior d'una fàbrica tèxtil. L'avís s'ha donat a dos quarts de quatre de la tarda a una nau del carrer de Manel Valls, al Polígon Industrial les Gavarres d'Òdena. Pel moment, no han trascendit detalls de l'incident. Només que es tracta d'un home, i que no seria una persona jove.
Per causes que no han transcendit, la persona, que podria tractar-se d'un familiar d'algú de l'empresa, hauria mort a l'acte. Fins al lloc s'hi han traslladat efectius dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, el SEM i un helicòpter, però res s'ha pogut fer per salvar-li la vida.
Es dona la circumstància que, com que no hi havia una relació laboral entre víctima i empresa, la mort es considera accidental, i no serà investigada com a accident laboral.
