La IX Nit de l’Esport i la Cultura reconeix el talent i el compromís cultural i esportiu de Calaf
Entre els reconeixements esportius, va destacar el rècord de Gerard Regí i Esquius a l’Haute Route Pyrénées i els èxits del primer equip sènior masculí de la UE Calaf, campió de Quarta Catalana
Regió7
Calaf va celebrar la IX Nit de l’Esport i la Cultura, en el marc de la Festa Major d’Hivern de Santa Calamanda. L’acte, ja consolidat com una cita de referència al municipi, ha servit per retre homenatge a persones i entitats que han destacat durant l’any 2025 per la seva contribució a la cultura i a l’esport, tant a Calaf com al conjunt de l’Alta Segarra.
La sala Folch i Torres del Casal de Calaf va acollir una gala que enguany va estrenar direcció artística, a càrrec de Gemma Ripoll, i que va estar conduïda per Jordi Aymerich, Jordi Rial i Alba Anyé. La vetllada va ser amenitzada amb diverses actuacions, amb la participació de Nadyn Betancourt, Isaura Jiménez i la companyia Polígonos, en una nit marcada pel protagonisme del talent local.
Un dels moments més emotius de l’acte va ser la commemoració dels 100 anys dels Pastorets de Calaf, una efemèride emblemàtica de la cultura popular del municipi. També va tenir un pes destacat el reconeixement institucional a títol pòstum a Ramon Muntaner Castellana, figura clau de la Colla de Geganters i Grallers de Calaf, fundador i president de l’entitat durant molts anys i exemple de compromís amb la cultura popular tradicional catalana.
En l’àmbit cultural, el jurat també ha volgut reconèixer iniciatives com el musical Matilda de l’Escola d’Estiu del Casino de Calaf, la tasca de l’Associació Cultural i Recreativa Calamanda amb l’organització del primer Aplec de Caramellaires de l’Alta Segarra, la projecció exterior de Ramon Puigpelat i Font com a ambaixador cultural de Calaf al món, i la trajectòria compromesa i constant d’Antonino Mestres i Ballús. El Premi Alta Segarra de la Cultura ha estat concedit als 50 anys de l’Associació Cultural i Recreativa Sigarra, en reconeixement a la seva aportació continuada a la vida cultural de la comarca.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, la Nit de l’Esport i la Cultura va remarcar els èxits assolits durant la temporada 2024-2025. Entre els reconeixements, va destacar el de Gerard Regí i Esquius, que va establir un nou rècord a l’Haute Route Pyrénées després de completar un recorregut de 821 quilòmetres i més de 48.000 metres de desnivell en poc més de 21 dies. També s’han reconegut iniciatives com el projecte Aprèn a Nedar a l’Escola de l’Escola Alta Segarra, la tasca de la junta i del personal tècnic de la Unió Esportiva Calaf pel foment d’una cultura esportiva basada en els valors i el joc net, així com els èxits del primer equip sènior masculí de la UE Calaf, campió del seu grup de Quarta Catalana. A més, es va posar en relleu la trajectòria de Ramón Batlle i Reig per la seva dedicació a la pràctica i promoció dels escacs al municipi, i s’ha atorgat el Premi Alta Segarra de l’Esport a Ot Duocastella i Gallego per la seva projecció i mèrits esportius a nivell comarcal.
L’acte es va cloure amb les intervencions institucionals del regidor de Cultura, Vicenç Sugrañes, i de la regidora d’Esports, Laura Soria, que van voler destacar la tasca del jurat, del personal tècnic, de les entitats i de totes les persones col·laboradores que fan possible aquesta gala. En el discurs final, van remarcar que la cultura i l’esport són pilars fonamentals per a la cohesió i la vitalitat del municipi.
