Bolca un camió a l’A-2, a Jorba, i el conductor queda atrapat
A causa del sinistre, el vehicle va patir una fuita de combustible i una de les rodes es va incendiar
Ampli desplegament dels Bombers de la Generalitat per un accident aquest dilluns d'un camió a l'A-2, a Jorba. El conductor del tràiler va quedar atrapat mecànicament després que el vehicle -per causes encara desconegudes- bolqués al mig de l'autopista i una de les rodes del seu vehicle s’incendiés. Els Bombers de la Generalitat van intervenir immediatament i van extingir el foc.
Durant l’actuació, es va excarcerar l'afectat i també es va contenir i recuperar part del combustible que havia vessat. En total, set dotacions dels Bombers, inclòs el Furgó de Risc Químic, van participar en l’operatiu.
