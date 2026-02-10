Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Consell Comarcal de l'Anoia presenta un pla estratègic per impulsar el turisme a la comarca

Es pretén que el document sigui el full de ruta per consolidar la comarca com a destinació interior de qualitat

Ple del Consell Comarcal de l'Anoia en que es va aprovar el Pla Estratègic de Turisme de l’Anoia 2026-2030

Ple del Consell Comarcal de l'Anoia en que es va aprovar el Pla Estratègic de Turisme de l’Anoia 2026-2030 / Consell comarcal de l'Anoia

Helena Carbonell

Regió7

Igualada

El Consell Comarcal de l’Anoia ha aprovat el nou Pla Estratègic de Turisme 2026-2030, el document que definirà les polítiques i actuacions turístiques dels pròxims anys amb l’objectiu de consolidar l’Anoia com una destinació d’interior de qualitat, sostenible i competitiva.

El Pla, presentat als ajuntaments a finals de l’any passat, ha rebut ara el vistiplau del Ple del Consell Comarcal, fet que representa una aposta clara i compartida per un model de desenvolupament turístic alineat amb les necessitats del territori i del sector, segons un comunicat del consell comarcal. El document esdevé així el full de ruta que guiarà l’acció turística comarcal durant el període 2026-2030.

Elaborat per Anoia Turisme, el Pla s’ha desenvolupat a partir d’una metodologia participativa que ha comptat amb la implicació d’ajuntaments, empreses, entitats i agents del sector turístic. El procés ha inclòs entrevistes a actors clau del territori, visites als principals recursos turístics i sessions de treball col·lectives per detectar reptes, oportunitats i línies d’actuació prioritàries.

El conseller de Turisme, Dani Gutiérrez, ha destacat que “el turisme és un eix clau de desenvolupament econòmic i territorial per a l’Anoia. Amb aquest pla definim una estratègia compartida entre el sector públic i privat que aposta per un turisme responsable, diversificat i plenament arrelat al territori”.

Segons el comunicat, l’objectiu principal és evolucionar el model turístic actual per atraure nous segments de visitants, reduir l’estacionalitat i incrementar la competitivitat del sector. A partir d’una anàlisi detallada de l’oferta i la demanda turística, el document estableix sis grans eixos d’actuació: la competitivitat de l’oferta, la sostenibilitat i l’accessibilitat, la innovació i la tecnologia, la promoció i el màrqueting, i la governança.

S'identifiquen també onze categories de producte turístic que permetran estructurar una oferta atractiva al llarg de tot l’any, com ara el turisme rural i de natura, el turisme cultural i gastronòmic, el turisme actiu o el turisme de reunions i esdeveniments d’interior.

El document aposta, a més, per consolidar projectes ja existents com Anoia Terra de Castells, Artisania, la Via Blava o el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, i per impulsar noves propostes de valor com les rutes gastronòmiques, el turisme MICE o el turisme de benestar.

