Els Prats de Rei acollirà la 2a edició de la Cursa de la Batalla amb esport, natura i història
La cursa oferirà diferents recorreguts i inclourà una botifarrada gratuïta per a tots els participants, amb opció vegetariana, per celebrar un dia d'esport i convivència
Regió7
Els Prats de Rei es prepara per acollir el pròxim diumenge 12 d’abril la segona edició de la Cursa de la Batalla dels Prats de Rei, una proposta esportiva i festiva que combina activitat física, natura i història, i que s’ha consolidat com una cita destacada dins el calendari esportiu i social del municipi.
L’organització de la cursa va a càrrec de l’ADF Els Prats de Rei i de l’Ajuntament, amb l’objectiu de fomentar l’activitat física, la cohesió social i la descoberta del territori. Després de l’èxit de la primera edició, la cursa torna amb la voluntat d’arribar a un públic ampli i divers, tant a corredors i corredores habituals com a persones que simplement volen gaudir d’una jornada a l’aire lliure.
La prova ofereix diferents recorreguts adaptats a tots els nivells, amb una modalitat de 16 quilòmetres pensada per als participants més exigents, una cursa de 8 quilòmetres adreçada a qui vol gaudir del traçat i del paisatge amb una exigència moderada, i una cursa inclusiva d’un quilòmetre, gratuïta, pensada especialment per als infants i per a una participació familiar i festiva.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la plataforma Sportmaniacs fins al 16 de març. El preu de la inscripció és de 8 euros i inclou el dorsal, els avituallaments, una samarreta tècnica i la bossa del corredor.
Un cop finalitzada la cursa, la jornada continuarà amb una botifarrada gratuïta per a tots els participants, amb opció vegetariana, que servirà per tancar un dia marcat per l’esport, la convivència i el bon ambient.
