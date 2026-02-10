Transició energètica
Igualada comença a desplegar una xarxa municipal de carregadors elèctrics amb 24 punts repartits per tots els barris
El primer tòtem ja s’ha instal·lat a l’avinguda d’Europa i la xarxa, impulsada pel PSC, preveu punts de càrrega ràpida i semiràpida oberts les 24 hores
La ciutat d’Igualada ha iniciat aquesta setmana el desplegament de la seva primera xarxa municipal i pública de carregadors de vehicles elèctrics. El projecte, impulsat pel grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC) a través d’un acord de pressupostos, preveu la instal·lació de 12 punts dobles de càrrega —un total de 24 carregadors— repartits en deu ubicacions diferents de la ciutat i accessibles les 24 hores del dia.
Fins ara, Igualada ja disposava d’alguns punts de càrrega de vehicles elèctrics, però tots eren d’iniciativa privada i situats en espais també privats. La nova xarxa municipal és la primera infraestructura pública d’aquest tipus a la ciutat, amb carregadors a la via pública i accessibles les 24 hores del dia. El servei serà públic i accessible a l’espai urbà, tot i que encara no s’ha detallat quin cost tindrà la recàrrega per als usuaris.
El primer punt ja s’ha posat en funcionament a l’avinguda d’Europa, amb un tòtem quàdruple format per dos mòduls i quatre carregadors. “És un projecte que vam començar a treballar fa un any i mig i que avui comença a ser una realitat visible a l’espai públic”, ha explicat el cap de l’oposició a l’Ajuntament, Jordi Cuadras, durant l’atenció als mitjans convocada aquest dimarts.
Segons Cuadras, la nova xarxa respon a tres objectius clars: “Dotar Igualada d’una infraestructura pública que fins ara no existia, facilitar i incentivar la mobilitat sostenible i avançar cap a una ciutat amb menys contaminació i lliure d’emissions”. En aquest sentit, ha remarcat que els punts de càrrega no només estan pensats per als veïns amb vehicle elèctric o híbrid, sinó també per a les persones que estiguin de pas per la ciutat.
Un dels aspectes que el PSC ha volgut destacar és la distribució territorial dels carregadors. “Des del primer moment vam exigir que els punts estiguessin repartits per tots els barris, perquè tots els veïns i veïnes tinguin un carregador a prop de casa i tots els barris siguin tractats per igual”, ha subratllat Cuadras. Dels deu emplaçaments previstos, dos comptaran amb doble tòtem i quatre carregadors cadascun, mentre que la resta tindran punts dobles.
La xarxa combinarà carregadors ràpids i semiràpids, tots situats a l’espai públic, a diferència d’altres punts existents a la ciutat que són d’iniciativa privada i ubicats en espais tancats. “Aquesta és la xarxa municipal, la xarxa pública de l’Ajuntament, oberta a tothom i al carrer”, ha insistit el dirigent socialista.
Mesures en clau energètica i climàtica
Cuadras ha emmarcat el projecte dins l’estratègia municipal d’adaptació a l’emergència climàtica. “En un context d’emergència climàtica, aquesta actuació és necessària, però no és una acció aïllada”, ha afirmat, recordant altres mesures impulsades pel PSC des de l’oposició, com el desplegament de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, la bonificació del 50% de l’IBI per a les llars que instal·lin energia solar o la incorporació del reaprofitament d’aigües grises als edificis municipals amb dutxes.
El cap de l’oposició ha celebrat que “aquests tòtems i carregadors s’aniran repetint i apareixeran en diferents punts d’Igualada” durant les properes setmanes i ha fet una crida a la ciutadania a fer ús del servei. “És un servei públic, accessible i pensat per facilitar el dia a dia tant a qui ja té vehicle elèctric com a qui s’està plantejant fer el pas”, ha conclòs.
