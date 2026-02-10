Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Incubadora arriba a la seva 5a edició per impulsar projectes d'emprenedoria a l'Anoia

Fins al 20 de febrer es poden inscriure projectes a La Incubadora, un programa d’Igualada que ofereix formació i assessorament personalitzat a emprenedors de l’Anoia, amb inici a primers de març

Regió7

Igualada

El departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, posa en marxa la 5a edició de La Incubadora, un programa d’acompanyament adreçat a iniciatives emprenedores de la comarca de l’Anoia que es trobin en fase inicial o que s’hagin constituït recentment.

Les inscripcions estaran obertes fins al 20 de febrer i seleccionaran fins a 10 projectes que participaran en aquest itinerari intensiu i gratuït. La nova edició començarà a primers de març i s’allargarà fins a inicis de la tardor i s'oferirà continuat als participants.

El regidor de Promoció Econòmica d’Igualada, Jordi Marcè, destaca que “La Incubadora és un programa plenament consolidat al territori, que dona resposta a les necessitats reals de les persones emprenedores en un moment clau del seu projecte". I afegia que "l’experiència acumulada i els bons resultats de les edicions anteriors demostren que l’acompanyament i la formació són determinants per posar en marxa iniciatives amb fonaments sòlids”.

El programa inclou 6 tallers formatius en àmbits transversals de l’emprenedoria, així com 11 hores d’assessorament personalitzat per projecte, a càrrec de professionals experts. També es preveuen espais de networking amb altres projectes i entitats del territori. En aquest sentit, el regidor assenyala que “anticipar i treballar les dificultats que apareixen en la definició del model de negoci permet accelerar la maduració dels projectes i augmentar-ne les possibilitats d’èxit”.

Aquesta cinquena edició compta amb la col·laboració de SECOT i TICAnoia, que aportaran formació i mentoratge, i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Des de la seva primera edició, La Incubadora ha tingut la participació de 34 projectes emprenedors de diferents sectors de l’Anoia, consolidant-se com un espai de suport i creixement per a l’emprenedoria al territori.

La Incubadora té com a objectiu esdevenir un programa de referència a la comarca, facilitant eines, coneixement i acompanyament a les persones emprenedores, i contribuint així al desenvolupament econòmic i empresarial de l’Anoia.

