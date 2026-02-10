Piera disposarà de 52 nous punts de videovigilància i control de trànsit
Un cop formalitzat el contracte, ja es pot iniciar de manera imminent el desplegament del sistema
L’Ajuntament de Piera ha completat la formalització definitiva del contracte per al subministrament, instal·lació, legalització i manteniment d’un nou sistema de seguretat ciutadana, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagi resolt favorablement el procediment d’adjudicació.
El contracte, adjudicat a l’empresa Alphanet Security Systems, S.L., preveu la implantació de 52 punts de seguretat ciutadana i control de trànsit repartits pel municipi. L’import màxim del contracte és de 444.759,70 euros (IVA inclòs) i té una durada de quatre anys.
Amb la formalització ja efectuada, el desplegament del sistema s’iniciarà de manera imminent, amb un termini aproximat de tres mesos per executar les tasques de subministrament i instal·lació. El projecte inclou també el manteniment del sistema, del programari i de les comunicacions durant tota la vigència del contracte.
Aquesta actuació s’emmarca dins l’estratègia municipal per incrementar els recursos destinats a la seguretat, que en els darrers mesos ha inclòs l’ampliació de la plantilla de la Policia Local, la incorporació de nous vehicles, l’ús de drons i, ara, la implantació d’aquest sistema de càmeres. L’objectiu és reforçar la prevenció i la convivència a l’espai públic i avançar cap a una Piera més segura.
El sistema de videovigilància s’implantarà complint estrictament la normativa vigent en matèria de protecció de dades i seguretat, i actuarà com a eina de suport a la tasca de la Policia Local i dels serveis municipals.
Aquest desplegament correspon a una primera fase del projecte. El pressupost municipal preveu una dotació addicional —d’acord amb el marge del 20% que permet la normativa de contractació— que podria permetre, un cop finalitzada aquesta primera implantació, un segon desplegament del sistema de videovigilància. Aquesta ampliació, valorada en prop de 70.000 euros, serviria per reforçar encara més la cobertura del municipi, en funció de les necessitats detectades i dels criteris tècnics i operatius.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Piera consolida una aposta decidida per la millora dels recursos municipals en matèria de seguretat, amb la voluntat de garantir el benestar, la convivència i la tranquil·litat de la ciutadania.
