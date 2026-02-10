La Policia Local d'Igualada incorpora tres nous agents
La Policia Local d’Igualada ha incorporat tres nous agents a la plantilla. Segons el consistori igualadí, s'ha fet "amb la clara voluntat de seguir apostant per un servei de proximitat i amb contacte constant amb la ciutadania", segons un comunicat.
Marc Castells, alcalde d’Igualada i Carlota Carner, regidora de Governació de l’Ajuntament, van rebre aquest dilluns als nous agents a l’Ajuntament on els van poder conèixer i conversar. Castells va agrair la voluntat d’aquests nous agents de “treballar per la ciutat" i els va encoratjar a ser "propers i empàtics amb la ciutadania i a ser, també, conscients de la responsabilitat que adquireixen amb aquesta nova tasca”.
La incorporació de nous agents facilita incrementar la proximitat del cos i els patrullatges a peu per diferents zones i barris de la ciutat, alhora que es rejoveneix la plantilla. Els dos anys anteriors es van incorporar un total de 16 nous agents a la Policia Local de la capital de l'Anoia.
