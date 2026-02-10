Valentí Miserachs dirigirà de nou la música dels Pastorets de Calaf
Figura destacada en el panorama musical, Miserachs va presidir a Roma el Pontifici Institut de Música Sacra, però mai va perdre el vincle amb amb la seva terra
El compositor i sacerdot Valentí Miserachs tornarà a dirigir la interpretació de la música que va escriure per als Pastorets de Calaf en un concert especial que tindrà lloc diumenge 15 de febrer a les 2/4 de 7 de la tarda al Casal de Calaf. L’acte forma part dels esdeveniments commemoratius del centenari dels Pastorets, una de les representacions de teatre nadalenc més arrelades a la comarca.
El concert combinarà la interpretació de la banda sonora original amb actuacions de la Bellpuig cobla, el Cor d’Homes d’Igualada i el cor Exaudio, sota la direcció del mateix Miserachs, autor de les composicions.
Miserachs, nascut a Sant Martí Sesgueioles el 1943, és una figura destacada en el panorama musical i religiós. Ha residit durant anys a Roma, on va presidir el Pontifici Institut de Música Sacra entre 1995 i 2012, però mai ha perdut el vincle amb Catalunya i, en especial, amb Calaf, on va començar a relacionar-se amb els Pastorets des de la seva infància.
La música de l'espectacle combina melodies arrelades a la tradició amb composicions originals que Miserachs ha anat ampliant al llarg dels anys a partir de temes inicials de Llorenç Guiteras, organista i beneficiat de Calaf. Aquesta obra va ser completada i enregistrada en CD amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i el Cor ArsINnova, i des de llavors serveix de fil musical central durant la representació teatral.
En el mateix concert també s’interpretaran dues sardanes calafines: Les roselles, obra del primer mestre de Miserachs, Francesc Vives; i Calaf, quatre estacions, una composició del mateix Miserachs dedicada a la ciutat. Aquest retorn a la direcció musical suposa una cita destacada dins els actes del centenari i una oportunitat per reviure i gaudir d’una part essencial del patrimoni cultural i musical de Calaf.
