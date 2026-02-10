Cada vegada més dones grans i joves accedeixen al SIAD per a suport emocional
Es van atendre 520 dones el 2025, oferint acompanyament emocional i assessorament, especialment a dones grans que superen barreres històriques
Regió7
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ha atès durant el 2025 un total de 520 dones, sumant les primeres atencions i les dones en seguiment d’anys anteriors. Les dades de la memòria anual del servei posen de manifest un fet especialment rellevant: cada vegada més dones de perfils diversos, tant de més edat com joves, s’adrecen al SIAD per iniciar processos d’acompanyament emocional i assessorament, superant barreres culturals i estigmes històrics.
Aquest increment de l’activitat s’ha traduït en 1.598 visites fetes al llarg de l’any, consolidant el SIAD com un recurs públic, gratuït i confidencial de referència per a l’atenció psicològica, jurídica i comunitària a les dones del territori.
Un servei més accessible
El 2025 ha estat el primer any natural amb l’equip del SIAD complet des del mes de gener, després del procés d’internalització del servei iniciat a mitjans de 2023 i del reforç de l’equip professional durant el 2024. Actualment, el servei compta amb una coordinadora i dues psicòlogues a temps complet, així com una jurista i una administrativa a temps parcial, fet que ha permès incrementar la capacitat d’atenció i garantir una resposta més continuada, àgil i propera.
Aquesta consolidació ha estat clau per generar un clima de confiança que facilita l’accés al servei, especialment en col·lectius que tradicionalment havien tingut més dificultats per demanar suport, com ara les dones grans, que cada vegada s’hi adrecen més per iniciar un treball emocional i psicològic.
Atenció psicològica i jurídica: principals demandes
Durant el 2025, el SIAD MICOD ha fet 331 visites d’acollida a dones noves i ha continuat atenent 189 dones en seguiment d’anys anteriors. Del total de visites efectuades, 1.370 corresponen al servei psicològic i 228 al servei jurídic.
La major part de les consultes han estat vinculades al malestar emocional, derivat de situacions com la criança, processos de dol, conflictes de parella, tristesa, angoixa o ansietat. També s’ha detectat un augment de derivacions provinents dels serveis de salut mental, a causa de les llistes d’espera, així com demandes relacionades amb la càrrega mental, la conciliació i els mandats de gènere, que sovint desemboquen en esgotament físic i emocional.
El servei constata, a més, l’impacte de violències masclistes subtils i de malalties cròniques molt feminitzades, com la fibromiàlgia o la fatiga crònica. En el cas de les dones migrades, s’hi afegeix un acompanyament específic en el dol migratori, treballat des d’una perspectiva de gènere interseccional.
Pel que fa a l’assessorament jurídic, les consultes s’han centrat principalment en separacions i divorcis, custòdies i incompliments de sentència, drets laborals, mobbing, herències, estrangeria, documentació i habitatge.
Joves, derivacions i treball en xarxa
Paral·lelament, el SIAD també ha detectat un increment de demandes entre la població jove, que en molts casos es deriva a recursos específics per garantir una atenció més adequada a les seves necessitats i optimitzar el funcionament tant del servei com de la xarxa de recursos del territori.
En aquest sentit, el SIAD ha continuat reforçant la coordinació amb altres serveis i agents de la Conca d’Òdena, amb l’objectiu d’oferir una atenció integral més eficaç i coherent.
Accions comunitàries per prevenir desigualtats
Més enllà de l’atenció individual, el SIAD MICOD i l’Àrea d’Igualtat de Gènere han impulsat al llarg del 2025 diverses accions comunitàries de sensibilització i prevenció. Entre les iniciatives destacades hi ha tallers sobre autocura, sexualitat, menopausa o pressió estètica, accions educatives i de coeducació als centres escolars, la presentació del llibre de Sonia Encinas o la celebració de la Jornada Nativitat Yarza, amb una mirada crítica a l’acompanyament a les masculinitats.
També s’han impulsat per primer cop xerrades STEM per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes, així com la campanya “La violència digital és violència masclista”, en el marc del 25N, amb accions comunicatives i una taula rodona.
El servei SIAD
El SIAD MICOD ofereix assessorament gratuït en els àmbits laboral, social, personal i familiar, amb horari de matí i tarda i atenció als set municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. El servei disposa de vuit punts d’atenció, amb presència estable a Igualada (en cinc espais), Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, i punts d’activació sota demanda a la resta de municipis.
Per demanar cita, es pot contactar al 667 90 37 32 o al correu electrònic siad@micod.cat.
El Servei SIAD compta amb el finançament del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, a través del Contracte Programa, i amb la subvenció anual de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d’activitats comunitàries.
