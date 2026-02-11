Àuria adverteix que l'increment de l'SMI pot posar en risc els projectes d'economia social
En una trobada amb la secretaria d'Estat del Ministeri de Treball i Economia Social, l'entitat igualadina ha reivindicat la necessitat de reforçar el suport públic als centres especials de treball per fer front a la pujada del salari mínim
Àuria i DINCAT, federació que agrupa més de 300 entitats d'economia social a Catalunya, han traslladat a la Secretaria d’Estat d’Economia Social del Ministeri de Treball la seva preocupació per l’impacte de l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) en els centres especials de treball (CET) d’iniciativa social, advertint que l’augment acumulat del 66% des del 2018, si no va acompanyat d’un finançament suficient, pot posar en risc la viabilitat dels projectes d’economia social i el manteniment de milers de llocs de treball per a persones amb discapacitat.
Aquest posicionament s’ha expressat durant la visita institucional de la secretària d’Estat d’Economia Social, Amparo Merino Segovia, i del comissionat especial per a l’Economia Social, Jaime Iglesias Sánchez-Cervera, a les instal·lacions d’Àuria Cooperativa a Igualada, una trobada que ha servit per exposar de primera mà la realitat del sector.
La visita ha comptat també amb la participació de DINCAT, representada per Víctor Gamés i Carme López. Per part d’Àuria, la delegació ha estat encapçalada pel president, José López, i el gerent, Albert Piñol, amb l’acompanyament institucional de la regidora de l’Ajuntament d’Igualada, Sandra de la Iglesia, també patrona de la Fundació Àuria.
Durant la reunió de treball, Àuria ha exposat el seu model social i empresarial, centrat en la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual i amb especials dificultats d’accés al mercat laboral ordinari, i ha remarcat el paper dels CET d’economia social com a eina estratègica d’inclusió laboral i com a servei d’interès públic.
Actualment, els CET d’iniciativa social donen feina a més de 12.000 persones amb discapacitat a Catalunya, moltes d’elles amb elevades necessitats de suport. L’augment dels costos laborals derivat de l’SMI genera una tensió financera estructural que afecta la sostenibilitat dels centres i limita la seva capacitat de mantenir i crear ocupació protegida.
En aquest sentit, Àuria i DINCAT han subratllat que “les dificultats del sector per assumir l’augment de l’SMI són majúscules” i han reclamat un compromís ferm tant del Govern de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya per reforçar el finançament dels CET d’iniciativa social. “Garantir la viabilitat d’aquests centres és garantir drets, ocupació i oportunitats reals per a les persones amb més dificultats d’accés al mercat laboral”, han remarcat.
La jornada ha finalitzat amb una visita als espais productius d’Àuria, com l’àrea de cosmètica i l’àrea de serveis industrials, on s’ha pogut constatar com l’activitat econòmica i la qualitat productiva avancen de la mà de la inclusió laboral i l’acompanyament a les persones treballadores.
