Augmenten els cursos de català a Igualada amb un 10% més d’inscrits el 2025
El Servei Local de Català tanca l’any amb 42 cursos i 874 inscripcions, amb un fort increment als nivells inicials i una aposta específica pels joves a La Kaserna
Regió7
L’oferta de cursos de llengua catalana a Igualada va créixer de manera significativa durant el 2025, tant pel que fa al nombre de formacions com a la participació. El Servei Local de Català, gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), va organitzar un total de 42 cursos a la capital de l’Anoia, un 5% més que l’any anterior, amb 874 inscripcions, fet que suposa un augment del 10% respecte al 2024.
Les dades s'han donat a conéixer avui en un comunicar en què el consistori posa l’accent en el creixement sostingut de l’interès per aprendre català, especialment entre persones nouvingudes i joves. L’increment de l’activitat consolida Igualada com un dels municipis de la Catalunya central amb més dinamisme en l’àmbit de la formació lingüística.
L’anàlisi dels cursos de català a Igualada durant el 2025 mostra una clara concentració d'estudiants en els nivells inicials. Més de 700 inscrits es van matricular en aquests primers estadis d’aprenentatge, una tendència que reflecteix l’arribada de població que no té coneixments de català i la necessitat d’adquirir competències lingüístiques bàsiques per al dia a dia. Els nivells elemental, intermedi i superior també van registrar una progressió constant, tot i que amb xifres més moderades. Des del Servei Local de Català indiquen que aquesta continuïtat és clau per garantir que els alumnes no només iniciïn l’aprenentatge, sinó que el puguin consolidar amb el pas del temps.
Un alumnat divers que reflecteix la realitat demogràfica
El perfil de les persones inscrites als cursos de català a Igualada és divers i connecta amb la realitat migratòria actual del municipi. La major part de l’alumnat prové de països de l’Amèrica Central i del Sud, seguits de persones originàries del nord d’Àfrica. També hi ha presència d’estudiants procedents de la Unió Europea, del Pakistan i d’altres punts del món, així com de diverses comunitats de l’Estat espanyol.
Aquesta diversitat obliga a adaptar els mètodes d’ensenyament i els formats dels cursos. En aquest sentit, el Servei Local de Català destaca la importància de combinar l’aprenentatge lingüístic amb el coneixement de l’entorn social i cultural, especialment en municipis mitjans com Igualada, amb un paper rellevant dins la Catalunya Central.
La Kaserna impulsa cursos per a joves d’entre 16 i 30 anys
Un dels elements més destacats del balanç del 2025 és la tasca desenvolupada a l’equipament juvenil La Kaserna. En aquest espai municipal s’han impulsat tres cursos de nivell inicial adreçats a joves d’entre 16 i 30 anys, pensats especialment per a persones que no estan familiaritzades amb l’alfabet llatí.
Aquests cursos busquen facilitar l’accés al català a un col·lectiu que sovint té més dificultats per incorporar-se a les formacions convencionals. La iniciativa respon a la necessitat de treballar la llengua des d’una perspectiva inclusiva i adaptada a les trajectòries educatives dels joves.
El paper de les parelles lingüístiques i la cohesió social
Paral·lelament als cursos, el Servei Local de Català també ha registrat un augment en el nombre de parelles lingüístiques a Igualada, una eina clau per reforçar l’ús oral del català fora de l’aula. Aquest programa posa en contacte persones que volen practicar la llengua amb voluntaris catalanoparlants, afavorint la relació social i la integració al municipi. Tot i que no s’han detallat xifres concretes, des del CPNL s’assenyala que aquest recurs complementa la formació reglada i contribueix a generar espais d’ús real del català en el dia a dia.
El regidor de Polítiques Lingüístiques de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps, va subratllar el compromís del consistori amb la promoció del català, en col·laboració amb les entitats que treballen per la normalització lingüística. Camps va destacar que l’augment tant de cursos com de participants és un indicador de “l’interès creixent de les persones nouvingudes per conèixer la llengua i la cultura del país”. Segons el regidor, el català esdevé una eina clau d’oportunitats i de cohesió social, especialment en un context de diversitat cultural.
