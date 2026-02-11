Transhumància
L’Assemblea General del Camí Ramader de Marina es reuneix a Piera
La trobada va servir per programar les activitats d’aquest any i ampliar la xarxa de municipis vinculats a aquest camí de transhumància històric
Regió7
La sala del Foment de Piera va acollir dijous passat l’Assemblea General Anual de l’Associació Camí Ramader de Marina, una entitat de la qual forma part l’Ajuntament de Piera i que treballa per al manteniment i la difusió del camí de transhumància que travessa el municipi de sud a nord.
Es tracta del camí ramader de referència més antiga a Catalunya, que connecta les pastures de la Cerdanya amb les del litoral del Baix Penedès i el Garraf, i que, des de l'any 2023, és recorregut de forma anual pel ramat de cabres de Daniel Giraldo, pastor transhumant que recupera el seu traçat per reivindicar la transhumància, els camins ramaders i l'ofici de pastor.
Amb motiu del pas dels ramats per Piera, que té lloc habitualment durant el mes de juliol, al municipi s’hi duen a terme activitats culturals i educatives, així com accions de promoció del producte local, com els vins del Bedorc i de Sant Jaume Sesoliveres o els préssecs de la Fortesa. També s’organitzen activitats adreçades a alumnes d’infantil i primària, tant de casals d’estiu com d’escoles.
L’assemblea va ser conduïda pel regidor de Pagesia de l’Ajuntament de Piera, Àngel Sabaté Solà, que va actuar com a amfitrió de la reunió, i va comptar amb la presència d’alcaldes i representants municipals de diverses comarques per on discorre el camí ramader.
Durant la trobada es van programar les activitats previstes per a aquest any i es va formalitzar la incorporació de municipis de les comarques del Capcir i el Conflent, a la Catalunya Nord. Al llarg d’aquesta primavera es comunicaran les activitats que es duran a terme a Piera amb motiu del pas del Camí Ramader de Marina aquest proper mes de juliol.
