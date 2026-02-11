Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Pobla de Claramunt acollirà una ponència del xef amb una Estrella Michelin Guillem Gavilán

L'Ajuntament de La Pobla de Claramunt impulsa el cicle Km0, que busca donar visibilitat al talent local i promoure la cultura

Acte d'entrega d'Estrelles Michelin l'any passat, on Voramar en va aconseguir una

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

El cuiner Guillem Gavilán Còdol, reconegut amb una Estrella Michelin, compartirà el seu recorregut professional i la seva visió de la cuina com a expressió del territori, la tradició i la identitat cultural en la propera xerrada del cicle Km0, que tindrà lloc el dimarts 17 de febrer a les 7 del vespre a l’Ateneu Gumersind Bisbal de La Pobla de Claramunt.

Cartell de l'esdeveniment

Sota el títol “El viatge d’un cuiner: arrels, ofici i territori”, Gavilán repassarà el seu camí des dels inicis fins a l’obtenció de l’Estrella Michelin l’any 2025 pel restaurant Voramar, situat a Portbou, i explicarà com les seves arrels a La Pobla de Claramunt han marcat la seva manera d’entendre la cuina i l’ofici.

Nascut a La Pobla de Claramunt, Guillem Gavilán s’ha consolidat com una de les figures destacades de la gastronomia catalana actual. Durant la xerrada, oferirà una mirada personal sobre la seva trajectòria professional i sobre el paper de la cuina com a vehicle de transmissió cultural i vincle amb el territori.

El cicle de conferències Km0 està impulsat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt amb l’objectiu de donar visibilitat al talent local i crear espais de divulgació, reflexió i trobada amb professionals de diferents àmbits.

La quarta edició del cicle es va inaugurar amb la conferència “Barcelona city tour”, a càrrec de la guia turística i historiadora de l’art Sílvia Marofà, i es clourà el 21 de maig amb la xerrada “De pilot a copilot: el Dakar des de dins”, protagonitzada per Armand Monleón, pilot i copilot de ral·li.

