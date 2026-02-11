La Policia Local d'Igualada impedeix dues ocupacions il·legals de pisos en 24 hores
Va ser el passat cap de setmana, en dues actuacions la nit del divendres i la del dissabte
La Policia Local d'Igualada ha pogut evitar dues ocupacions il·legals de pisos en 24 hores. En el primer cas, la nit de divendres a dissabte passats, el cos policial va ser alertat d'una entrada en un pis del barri de Xauxa. A l'interior, els agents van trobar-hi dos homes, de 20 i 22 anys, que hi havien accedit il·legalment i pretenien canviar el pany. La Policia Local d'Igualada va obrir diligències penals per un delicte d'usurpació lleu d'immoble.
I la nit de dissabte a diumenge, una altra vegada. Aquest cop l'avís que va rebre la Policia Local era d'una possible ocupació a la zona centre. Així i tot, quan van arribar a l'adreça assenyalada, no van trobar ningú a l'interior de l'edifici, però sí que van veure signes evidents que la porta havia estat forçada. Els agents van precintar l'habitatge i van avisar la propietat perquè asseguri de nou l'accés.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març