La Policia Local d'Igualada impedeix dues ocupacions il·legals de pisos en 24 hores

Va ser el passat cap de setmana, en dues actuacions la nit del divendres i la del dissabte

Els agents de la Policia Local d'Igualada van precintar l'habitatge que va intentar ser ocupat la nit de dissabte

Els agents de la Policia Local d'Igualada van precintar l'habitatge que va intentar ser ocupat la nit de dissabte / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Igualada

La Policia Local d'Igualada ha pogut evitar dues ocupacions il·legals de pisos en 24 hores. En el primer cas, la nit de divendres a dissabte passats, el cos policial va ser alertat d'una entrada en un pis del barri de Xauxa. A l'interior, els agents van trobar-hi dos homes, de 20 i 22 anys, que hi havien accedit il·legalment i pretenien canviar el pany. La Policia Local d'Igualada va obrir diligències penals per un delicte d'usurpació lleu d'immoble.

Els estris que duien a sobre els homes que es trobaven a l'interior del pis, i amb les quals pretenien canviar el pany

Els estris que duien a sobre els homes que es trobaven a l'interior del pis, i amb les quals pretenien canviar el pany / Policia Local d'Igualada

I la nit de dissabte a diumenge, una altra vegada. Aquest cop l'avís que va rebre la Policia Local era d'una possible ocupació a la zona centre. Així i tot, quan van arribar a l'adreça assenyalada, no van trobar ningú a l'interior de l'edifici, però sí que van veure signes evidents que la porta havia estat forçada. Els agents van precintar l'habitatge i van avisar la propietat perquè asseguri de nou l'accés.

