La Biblioteca Central d’Igualada rep una mitjana de 100 usuaris per hora i tanca el 2025 amb més de 184.000 visitants
L’equipament consolida el seu paper com a espai cultural de referència a la capital de l'Anoia amb un augment de visitants, activitats i ús dels serveis digitals
Regió7
La Biblioteca Central d’Igualada va registrar durant el 2025 una mitjana de 100 usuaris per hora, una dada que reflecteix l’elevada activitat de l’equipament i el seu paper clau en la vida cultural de la ciutat. En total, 184.536 persones van passar per la Biblioteca al llarg de l’any, fet que suposa un increment del 2% respecte al 2024.
Les dades anuals confirmen també l’estabilitat del servei de préstec, amb una mitjana de 464 documents prestats al dia, igual que l’any anterior. En conjunt, es van prestar 131.263 documents, el 92% dels quals van ser llibres. Actualment, gairebé la meitat de la població d’Igualada disposa del carnet de la Biblioteca, amb 20.013 usuaris inscrits el 2025. Els col·lectius que fan un ús més intensiu del préstec són els infants, els adults a partir de 40 anys i la gent gran.
Un dels serveis que ha experimentat un creixement més destacat és el préstec interbibliotecari, que ha augmentat un 10%. Es tracta d’un servei gratuït que permet sol·licitar documents d’altres biblioteques. Durant el 2025, la Biblioteca Central d’Igualada va cedir 10.449 documents a altres centres i en va rebre 9.037. També ha crescut de manera notable, amb un increment del 17%, el préstec de documents digitals a través de la plataforma i l’app BiblioDigital, accessibles amb el carnet de la Biblioteca.
L’activitat cultural també ha anat a l’alça. Al llarg de l’any es van organitzar 195 activitats de foment de la lectura i la cultura, entre les quals 83 amb inscripció prèvia, 89 sense inscripció i 23 exposicions. En total, aquestes propostes van aplegar més de 6.000 assistents.
Un altre dels eixos destacats és la formació d’usuaris, que inclou tant les visites escolars, adreçades a alumnes de primària, secundària i batxillerat, com les visites de grups d’adults, com escoles d’adults o grups d’aprenentatge de català. L’objectiu és donar a conèixer tots els recursos de la Biblioteca, tant presencials com digitals. Paral·lelament, també ha augmentat l’ús del servei Internet i+, que ofereix ordinadors públics amb serveis d’ofimàtica, impressió i escàner.
Amb aquestes xifres, la Biblioteca Central d’Igualada reafirma el seu paper com a espai de coneixement, aprenentatge i dinamització cultural, adaptat a les necessitats d’una ciutadania cada vegada més diversa i digital.
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa