La Policia Local d'Igualada deté un individu que havia sostret eines de la brigada de Sant Martí Sesgueioles
Es tracta d'un home de 38 anys al qual se li imputen dos delictes de furt
Manresa
La Policia Local d'Igualada va detenir dijous un individu que havia sostret eines de la brigada de Sant Martí Sesgueioles. Els fets van succeir dijous de la setmana passada, quan un veí va alertar els agents de la presència d'un individu amb actitud sospitosa al voltant d'uns vehicles estacionats.
Quan els agents van arribar al lloc, i després d'interrogar l'home, de 38 anys, van comprovar que havia agafat una caixa d'eines d'una furgoneta de la brigada municipal de Sant Martí Sesgueioles i objectes d'un altre cotxe.
La Policia Local d'Igualada va recuperar els objectes sostrets i van obrir diligències penals per dos delictes de furt.
