El vent tomba un mur a Igualada

Ha estat al carrer de la Pobla de Claramunt i no ha provocat danys personals

El mur caigut tancava un aparcament a cel obert

El mur caigut tancava un aparcament a cel obert / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Igualada

Un mur s'ha tombat a Igualada a causa del vent, encara que afortunadament sense conseqüències personals. Han estat passades les 8 d'aquest matí al carrer de la Pobla de Claramunt.

La Policia Local ha acordonat la zona

La Policia Local ha acordonat la zona / Policia Local d'Igualada

El mateix Ajuntament d'Igualada ha activat el Pla d'Actuació Municipal per risc de vent des de les 6 del matí.

